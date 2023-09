AEW abaisse le prix de parts de Fructiregions Europe

Et de deux ! Après Lafitte Pierre en mars dernier, AEW abaisse le prix de part d’une deuxième SCPI. Fructiregions Europe voit son prix de souscription passer de 233 à 210 euros. La valeur de retrait s’établit désormais à 189 euros (une fois la commission de souscription de 10% retirée). Pour Raphaël Oziel, fondateur de la Boutique des placements, l’annonce n’est pas une surprise : «son prix de souscription était surcoté de 6,49% par rapport à sa dernière valeur d’expertise», a-t-il commenté sur LinkedIn. Si son prix de souscription avait déjà très légèrement évolué à la baisse en 2019 (-1 euros) et en 2021 (-2 euros), le repli est cette fois plus important (-23 euros, soit -9,87%).

Fructiregions est une SCPI de bureaux européens. Son patrimoine se compose de 60 immeubles situés à 24% en région parisienne, 57% en province et 19% en zone euro (Allemagne et Espagne). Créée en 1995 avec un capital fixe, elle avait fini par ouvrir son capital à la collecte en 2020. Elle présente une capitalisation de 322 millions d’euros et un TRI sur 10 ans à 5,32%.

AEW figure parmi les principaux gérants de fonds immobiliers grand public. Selon les données de l’Aspim, ses 99 SCPI ont collecté 264 millions d’euros au premier semestre 2023, la classant en quatrième position des plus grandes collectrices de la période, derrière Primonial REIM (294 millions d’euros), Sofidy (341 millions d’euros) et très loin derrière Corum (609 millions d’euros).