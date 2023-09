Private Corner ouvre les portes de Raise à la clientèle intermédiée

La société de gestion Private Corner a annoncé ce jeudi 21 septembre le lancement de Raise Investissement, un fonds professionnel nourricier, constitué sous forme de Société de libre partenariat (SLP). Il donnera accès aux investisseurs privés à la stratégie d’investissement Raise Invest de la plateforme d’investissement Raise, qui investit en minoritaire actif aux cotés des dirigeants dans des ETI et PME françaises en croissance. Le feeder Raise Investissement sera accessible dès 100.000 euros à la clientèle intermédiée jusqu’au 20 décembre prochain (avec possibilité de prolongation).

Réservé jusque-là aux investisseurs professionnels, la stratégie Raise Invest cumule 600 millions d‘euros d’encours, pour des tickets d’entrées compris entre 10 et 60 millions d’euros. «Pour la première fois dans l’histoire de Private Corner, nous proposons à nos partenaires d’accéder à un portefeuille déjà déployé, mature et diversifié. Il s’agit d’un produit de rentabilité qui permettra à nos investisseurs d’éviter le phénomène de la courbe en J et d’accéder à une distribution régulière de revenus», souligne Estelle Dolla, présidente de Private Corner, dans un communiqué.

Raise Invest comporte 18 entreprises en portefeuille, dont le site de garde d’enfants Kinougarde et le courtier en assurances Odealim. «Toutes réalisent un chiffre d’affaires entre 25 et 500 millions d’euros, dont plus de 50% est réalisé à l’international», précisent les deux partenaires.

160 opérations de croissance externe ont ainsi été réalisées ces dernières années par l’équipe constituée de 13 professionnels. «Comme l’ensemble des stratégies d’investissement du Groupe Raise, l’équipe Raise Invest donne également 50% de son intéressement sur la plus-value (carried interest) pour nourrir le fonds de dotation RAISE Sherpas, dédié à l’accompagnement philanthropique de jeunes entreprises», peut-on lire dans le communiqué.