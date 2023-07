Le livret d’épargne souveraineté passe à la trappe

L’idée n’aura pas fait long feu, mais a eu le mérite d’exister.

Le livret d’épargne Souveraineté ne prendra finalement pas corps. Les sénateurs avaient proposé sa création via un amendement à la loi de programmation militaire 2024-2032. Adopté à la Chambre haute, il n’aura pas survécu à la Commission mixte paritaire (CMP), réunie lundi 10 juillet, pendant laquelle les parlementaires ont préféré mobiliser le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS).

A lire aussi:

L’article L221-5 du code monétaire et financier se voit donc modifié. Jusqu’à présent, les deux livrets d’épargne populaire pouvaient financer « les petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ». Une liste à laquelle le texte adopté par la CMP sur la LMP ajoute « le financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française » (article 25 bis).

Les sénateurs n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Le texte prévoit une clause de revoyure à fin 2026, date à laquelle le gouvernement devra présenter au Parlement un « rapport d’évaluation » sur ce dispositif. « À défaut de résultat probant (…), ce rapport devra explorer les pistes de création d’un produit d’épargne destiné au financement du secteur de la défense », écrivent les sénateurs et députés dans leur texte.