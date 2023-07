Au carrefour des nouvelles exigences

Le fonds est thématique. Et en investissant dans des valeurs participant à la transition vers des énergies propres, il occupe un créneau particulièrement porteur et occupé. Pourtant, il se distingue de ses concurrents. Par son âge. Pictet-Clean Energy Transition est né en 2007, à une époque où l’achat de panneaux solaires en Europe était largement subventionné et où il n’existait pas de réel écosystème autour de l’accompagnement vers des énergies propres.

« La situation s’est sensiblement modifiée à partir du moment où les Etats se sont engagés dans la voie de la transition climatique et que l’on a réglementé avec des données chiffrées à atteindre », explique Hervé Thiard, directeur général de Pictet Asset Management (Europe) SA et responsable de la succursale France. En cela, la COP 21 en 2015 a été un révélateur avec la nécessité de répondre à la pollution des énergies fossiles, maîtriser notre dépendance vis-à-vis de pays à risque et naturellement répondre à la croissance de la demande en énergies renouvelables. » De fait, Pictet-Clean Energy Transition est un fonds disposant d’un univers transverse qui investit dans la transition énergétique via quatre segments : les énergies renouvelables (solaire et éolien), l’efficacité énergétique - fabrication efficiente, bâtiments verts et mobilité intelligente –, les technologies habilitantes et enfin les infrastructures habilitantes – réseaux traditionnels et intelligents.

Performances séduisantes

En s’intéressant à des entreprises spécialisées dans le stockage de l'énergie, la production des batteries et les semi-conducteurs de puissance ou encore dans l’immobilier dans des sociétés de softwares industriels comme des logiciels de simulation avancée, le fonds revendique une nature « croissance » affirmée. « Peu sensible aux cycles économiques, il dépend surtout des innovations dans son domaine et à la marge de l’activité de certains secteurs économiques comme l’immobilier, pour la construction de bâtiments », détaille Hervé Thiard.

Dans son « parcours », Pictet-Clean Energy Transition présente des performances séduisantes. A partir d’un portefeuille concentré – d’une cinquantaine de valeurs – et largement internationales – le poids des valeurs américaines représente 64 % de l’ensemble –, le fonds affiche une progression depuis le début de l’année de +19 % contre 7 % pour le MSCI AC World. Sur trois ans et cinq ans, le fonds fait également mieux que la référence (+14 % de performance annualisée contre +11 % pour l’indice dans le premier cas et +13 % contre +9 % dans le second).

Pictet-Clean Energy Transition n’en est pas moins sensible à des événements particuliers tels que les difficultés d’approvisionnement et déstockage des semi-conducteurs. L’an passé, le fonds a perdu 21 % et l’indice 13 %. Pour autant, les difficultés des semi-conducteurs l’an dernier ont créé des opportunités d’investissement à court terme que l’on constate dans la progression du fonds cette année de +19 %. Affichant un encours de 4,7 milliards d’euros et des investisseurs aux profils divers (institutionnels, gérants, conseillers en gestion de patrimoine), le fonds affiche un profil SFDR 9 et, de l’avis de Hervé Thiard, offre une excellente visibilité compte tenu du potentiel de sa thématique. Quant aux risques, ils semblent limités. « Sauf si la Terre se mettait à refroidir », conclut le responsable…