Les gendarmes financiers français s’adaptent aux exigences européennes

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) tentent de coordonner leurs travaux avec ceux de Bruxelles. «Nous allons continuer à apporter notre expertise sur les projets de textes en cours qui concernent la protection des épargnants. Ils sont nombreux», annonce Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR à l’occasion de la présentation du rapport annuel du pôle commun 2023. Les gendarmes financiers ont notamment mis en avant les enjeux de cohérence qui se jouent au niveau réglementaire entre les sujets européens et les spécificités nationales.

«Ce qui ressort des travaux de la Commission européenne reste extrêmement ambitieux», souligne Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’AMF. Plusieurs discussions portant sur différentes réglementations européennes ont été ouvertes ces deux dernières années. Le préambule de la «stratégie sur l’investissement de détail» (Retail investment strategy, RIS) présenté au courant du mois de mai dernier par la Commission européenne traduit clairement cet engouement. Au sein du texte, la directive MIF sur les marchés d’instruments financiers, la directive sur la distribution d’assurance (DDA ou IDD), les directives OPCVM et AIFMD et enfin Solvabilité 2, sont concernées.

Le pôle commun, sollicité à plusieurs reprises par la Commission européenne, donne de la voix depuis bientôt deux ans sur le sujet. Or, les représentants français estiment que les travaux ne sont pas terminés et qu’il faudra encore du temps pour sa mise en place. «Le projet ne sortira pas dans la mandature actuelle. Il est tellement ambitieux, je ne vois pas comment il pourrait être mis en place avant le printemps 2024», affirme le secrétaire général de l’AMF.

A lire aussi:

Un autre pan des travaux débutés par les autorités en 2022 et qui ont vocation à continuer en 2023 concerne le projet «Value for Money», initié par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Eiopa). «Lors de nos travaux, on constate que les contrats les plus couteux ne sont pas toujours les plus performants», souligne Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR.

Les professionnels appelés à s’exprimer

Pour combattre les coûts de distribution excessifs, les possibles conflits d’intérêt et une concurrence parfois jugée insuffisante, les autorités françaises s’assureront de la mise en place de nouveaux concepts imposés aux producteurs et distributeurs de contrats. Ainsi, ils devront procéder à la documentation de leur tarification afin de justifier la valeur ajoutée de leurs produits. En parallèle, un référencement des supports proposés associés à des catégories de produits financiers devra être rendu public.

Pour autant, l’ACPR et l’AMF continuent de constater des manquements lors de la commercialisation de produits financiers. Ils concernent pour la majorité des obligations issues des réglementations MIF et DDA. Ainsi, le pôle commun a décidé de créer un nouveau groupe de travail qui sera chargé d’identifier les difficultés rencontrées par les professionnels. «Il doit chercher à identifier les raisons pour lesquelles ces textes déjà existants ne sont pas correctement appliqués», affirme Nathalie Aufauvre.

A lire aussi:

Les publicités surfent sur la vague des produits dits «verts»

Autre enjeu majeur auquel les autorités se confrontent : l’écoblanchiment. A ce sujet, la Commission européenne a sollicité le pôle commun qui s’active désormais à dresser un état des lieux du marché français. Jusqu’ici, la veille a montré que «dans plus de la moitié des publicités concernant l’assurance-vie, aucun élément objectif n’est fourni sur l’approche extra-financière retenue», expliquent les gendarmes. Et, ce malgré une doctrine publiée par l’AMF en 2020, exigeant des engagements significatifs du producteur en cas de communication basée sur cet argument. Ce constat donnera lieu à de nouvelles recommandations en 2023, a annoncé le pôle commun.