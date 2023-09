Les fonds en euros regagnent la confiance des CGP

Si l’environnement de marché n’est pas favorable à la prise de risque, les conseillers en gestion de patrimoine, eux, s’attendent à ce que le rendement soit la première préoccupation des épargnants dans les mois à venir. C’est en tout cas ce que démontre le dernier baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif en partenariat avec Kantar.

Pour autant, les professionnels du conseil se retrouvent face à la réalité : ils sont près de 50% à constater que leurs clients ont cherché à réduire le volume de leurs placements financiers. Alors, entre recherche de diversification et réduction du risque, les conseillers vont faire preuve d’imagination et trouver de la performance.

Retour en force du fonds en euros

Dans ce contexte, l’étude montre le retour de certaines classes d’actifs parmi les intentions d’investissements des CGP. A ce titre, le fonds euros revient sur le devant de la scène. Ainsi, 39% des professionnels comptent davantage proposer du fonds en euros en 2023, contre 14% un an auparavant. «Dans le contexte actuel, le fonds en euros représente une sécurité tout en laissant la main sur la diversification», explique Delphine Mantz, directrice des réseaux CGP, courtiers et e-business de BNP Paribas Cardif France. Les produits structurés, les organismes de placement collectif (OPC) et les fonds responsables se démarquent également pour se positionner en tête des intentions de placement.

A contrario, l’immobilier et le private equity – habituellement en tête de liste – ne semblent plus être des priorités pour les professionnels. Ils sont près de la moitié (44%) à affirmer qu’ils comptent proposer moins d’immobilier et de pierre papier à leurs clients et 26% pour le private equity.

La retraite, source d’opportunités

Généralement approchés dans le but de faire fructifier une poche de capital, les CGP pourraient bien voir leur mission légèrement changer. Les épargnants tendent désormais à solliciter un conseiller pour la préparation à leur retraite, et ce de plus en plus jeune. Ainsi, les cabinets remarquent un rajeunissement de leur clientèle et déclarent (93%) que leurs nouveaux clients font appel à eux pour préparer leur retraite. Par conséquent, en complément de l’assurance-vie, ils sont nombreux à souhaiter renforcer la distribution de produits prévoyance et retraite dans les deux années à venir.

La loi Lemoine a également été créatrice d’opportunités. Entrée en vigueur le 1er septembre 2022, les emprunteurs ont dorénavant la possibilité de résilier leur contrat à tout moment. Et pour ce sujet, les épargnants se tournent aujourd’hui vers leurs conseillers. «On voit là que le métier de CGP requiert une stratégie patrimoniale complète et diversifiée. Ils doivent être capables d’accompagner leurs clients sur plusieurs verticales», souligne Delphine Mantz. Une occasion à ne pas manquer.