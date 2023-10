Bercy esquisse les détails de commercialisation du plan d’épargne climat

La mise en cohérence des supports d’épargne retraite ne devrait pas tarder. L’exécutif a annoncé sa volonté de débuter la distribution du Plan d’épargne avenir climat (PEAC) dès la première partie d’année 2024. Initié par le projet de loi industrie verte, ce nouveau produit d’épargne retraite destiné aux mineurs devra néanmoins attendre le feu vert du Parlement – dernière étape législative, après avoir été examiné et validé par l’Assemblée nationale et le Sénat un peu plus tôt dans l’année.

Comme indiqué par Bruno Le Maire, sa distribution sera aux mains des banques et des assurances. Le capital accumulé ne pourra dépasser 23.000 euros et les bénéficiaires ne pourront débloquer le capital accumulé qu’à leur majorité. «L’idée est d’avoir un produit qui permette de financer l’insertion des jeunes dans la vie active tout en participant à l’économie réelle et notamment le financement de la transition», explique Antonin Dumont, conseiller financement de l'économie et consommation du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Or, pour optimiser ce lancement, le gouvernement n’hésitera pas à prendre des mesures concernant les PER individuels détenus aujourd’hui par des mineurs. Ainsi, dès le 1ᵉʳ janvier prochain, il ne sera plus possible de souscrire un PER pour un mineur. Quant aux contrats existants, les versements sur ce type de support devraient être gelés. Et ce jusqu’à la majorité du bénéficiaire. C’est uniquement à l'âge de 18 ans qu’il pourra de nouveau effectuer des versements sur son contrat. En parallèle, l’exécutif devrait rendre possible le transfert des contrats gelés vers le nouveau Plan d’épargne avenir climat, bien que «les PER détenus par des mineurs soient des cas marginaux», souligne Antonin Dumont.

Des propositions décevantes

Une décision d’ores et déjà discuté par les acteurs du marché. «Le PER pour les jeunes s’apparentait à une niche fiscale, mais avait l’avantage de sensibiliser les jeunes à la question des retraites. Le PEAC est un produit de moyen terme qui permet de constituer un pécule pour la majorité en franchise d’impôt et sans risque. C’est l’épargne réglementée avant l’épargne de marché», commente Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

Pour Cyrille Chartier-Kastler, président fondateur de Good Value for Money, le PER individuel était principalement utilisé par les parents et grands-parents pour effectuer des donations à leurs enfants mineurs. Tout cela en ayant l’assurance qu’ils utiliseront ce capital pour l’achat d’un bien immobilier ou pour la retraite. Une sécurité qui s’envole avec le déblocage permis dès la majorité pour le PEAC.

Mais alors que les propositions du gouvernement concernant l’épargne des jeunes continuent d’animer les débats, celles initiées et mis en œuvre dès 2019 font l’unanimité. Pour preuve, fin mars 2023, Bercy comptabilisait 85 milliards d’euros d’encours sur les plans d’épargne retraite. Au total, 7,4 millions de Français en bénéficient, soit plus du double de l’objectif fixé par le gouvernement à son lancement.