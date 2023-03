L’actif net réévalué de Peugeot Invest recule de 15% sur 2022

La holding cotée Peugeot Invest a publié ce 22 mars un actif net réévalué en baisse de 15% à un peu moins de cinq milliards d’euros pour le compte de l’exercice 2022. La société a tout de même annoncé l’octroi d’un dividende en hausse de 7,5% à 2,85 euros par action.

Le recul de l’actif net réévalué s’explique notamment par l’importante chute du cours de Stellantis, titre historique de la famille Peugeot dont la holding détient 7% des capitaux et qui représentait 38% des actifs à fin 2022. Le bloc d’investissements de diversification (60% des actifs), qui se fait tant en direct que via des fonds externes, a, lui, connu un recul de sa valorisation d’environ 10%.

200 millions d’euros dans des fonds de capital-investissement externes

Sur cette partie de diversification, la société indique avoir cédé l’année dernière pour 532 millions d’euros de participations, avec une plus-value de 90 millions d’euros, et réinjecté 329 millions dans de nouvelles thématiques porteuses. Dans le même temps, son endettement net est passé de 1,146 milliard d’euros à 885 millions.

Parmi les plus importantes cessions, on trouve Keurig Dr Pepper (168 millions de dollars, soit un multiple de performance nette de 1,8), Bomi (78 millions d’euros, soit 3,8x) et Asmodée (46 millions d’euros, soit 2,6x).

Côté investissements, Peugeot Invest a privilégié en 2022 les fonds externes, en engageant 200 millions d’euros dans 14 véhicules. Les flux sont allés en priorité vers les Etats-Unis (41%) et l’Europe (38%), puis les pays émergents (21%). Elle a également mis un ticket de 20 millions d’euros dans le fonds immobilier européen Real Estate Opportunity II de Tikehau, société dont elle a cédé sa participation en février après 7 années d’actionnariat. Au total, les fonds externes représentent désormais 14% de l’actif net de la société, soit 839 millions d’euros.

La société liste aussi quelques investissements en direct sans en préciser les montants : SantéVet, leader de l’assurance des animaux de compagnies en France, LivSpace, une plateforme digitale d’aménagement intérieur en Inde, et Country Delight, un distributeur de produits laitiers à domicile sur abonnement.

Peugeot Invest s’est par ailleurs engagée en février avec la holding Concordia de la famille Rothschild pour sortir Rothschild & Co de la cote. Elle pourrait détenir, en cas de succès de l’offre publique d’achat simplifiée, jusqu’à 5,1% du capital et souhaite à ce titre être représentée au conseil de surveillance.

