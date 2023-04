TotalEnergies n’introduira pas en Bourse son pétrole lourd canadien

Les rares actionnaires de TotalEnergies qui se réjouissaient à l’idée de posséder des titres dans les sables bitumineux canadiens vont être déçus.

Alors que le groupe prévoyait de leur distribuer cette activité via une introduction en Bourse, le géant français de l'énergie a trouvé une solution plus simple et plus rapide pour se débarrasser d’actifs peu compatibles avec ses engagements environnementaux.

L’entreprise, dirigée par Patrick Pouyanné, a annoncé jeudi matin avoir accepté une offre de Suncor Energy valorisant son pétrole lourd canadien 5,5 milliards de dollars canadiens (4,1 milliards de dollars américains) auxquels pourraient s’ajouter 600 millions de dollars canadiens de paiements additionnels, sous certaines conditions. «Ce montant est en ligne avec les valorisations comprises entre 5 et 6 milliards de dollars canadiens envisagées pour la cotation initiale de la société dans le cadre du projet de spin-off», a indiqué TotalEnergies dans son communiqué.



Dividende exceptionnel ?

Pour compenser l’absence de distribution de titres, la société a annoncé qu’elle augmenterait la part du cash flow rendu à ses actionnaires cette année à «au moins 40%» contre «35-40%» visés précédemment, via des rachats d’actions supplémentaires ou par le biais d’un dividende exceptionnel.

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, TotalEnergies a d’ailleurs confirmé l’augmentation du premier acompte sur dividende au titre de 2023 de 7,25%, à 0,74 euro, ainsi que le rachat de 2 milliards de dollars de titres maximum au deuxième trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe a enregistré un repli de son résultat net ajusté, en raison de la baisse des prix du gaz et du pétrole. Cet indicateur, très suivi des opérateurs de marché et qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole et les participations financières, a reculé à 6,54 milliards de dollars au premier trimestre, à comparer à 9 milliards de dollars un an auparavant. Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient une diminution moins marquée, à 7,89 milliards de dollars.

En réaction à ces annonces, l’action TotalEnergies reculait de 1% le 27 avril peu après l’ouverture de la Bourse parisienne.