Les pétroliers reviennent sur terre après des mois d’euphorie

Les combats se poursuivent sur le terrain, mais sur les marchés financiers, la guerre en Ukraine a déjà été largement effacée. Les Bourses européennes ont retrouvé leur plus haut et les prix de l’énergie sont revenus à leur niveau de début 2022. Le cours du pétrole Brent tourne autour de 80 dollars le baril comme en novembre 2021, le gaz américain Henry Hub est retombé à des prix inédits depuis deux ans et le gaz européen TTF a retrouvé ses tarifs de janvier 2022, plongeant de 80% en quelques mois.

De quoi ramener les géants du secteur à une forme de normalité. Après avoir enregistré des profits monstres se comptant en dizaines de milliards de dollars l’an dernier, TotalEnergies, Shell, BP et consorts, qui publieront tous leurs comptes du premier trimestre dans les prochains jours, devraient voir leurs bénéfices refluer. Le géant français ouvrira la marche dès ce jeudi 27 avril, suivi des américains Chevron et ExxonMobil le lendemain, puis de Shell et de BP la semaine suivante.



35 milliards de dollars

Au global, le profit net cumulé de ces cinq majors devrait ressortir en baisse de 12% à environ 35 milliards de dollars au premier trimestre selon le consensus des analystes compilé par Factset. Par rapport aux 43 milliards engrangés sur les trois derniers mois de 2022, le repli s’élèverait même à 18%. Les groupes européens seront plus affectés, avec des chutes comprises entre 20% et 34% sur un an.

Outre la décrue des prix de l’énergie, les pétroliers seront pénalisés par une réduction des marges de raffinage en Europe, qui ont perdu 25% à 12,7 dollars en trois mois selon les estimations d’UBS, même si TotalEnergies fait exception avec des marges en amélioration de 19% par rapport au quatrième trimestre.

A lire aussi:

Malgré l’affaissement des résultats, le secteur reste dans une position confortable. A plus de 80 dollars, le cours de l’or noir est largement supérieur au niveau, proche de 30 dollars, au-dessus duquel les pétroliers génèrent de la trésorerie et «les perspectives sont favorables grâce à l’Opep qui a récemment pris des mesures pour soutenir les cours», estime Ahmed Ben Salem, analyste chez Oddo BHF. Le prix du gaz en Europe reste aussi nettement plus élevé qu’en 2021 et «il pourrait remonter à moyen-long terme» selon l’analyste. «Les stocks élevés devraient permettre d’éviter un nouveau stress lors de l’hiver 2023-2024, mais le sujet reviendra chaque année jusqu’à l’arrivée de nouvelles capacités de GNL en 2026», prédit-il.

Pas assez de dettes

L’industrie affiche en outre une situation financière particulièrement flatteuse. Sur un an, la dette nette des cinq majors aura fondu de près de 70 milliards de dollars selon les données de Factset, laissant d’importantes marges de manœuvre pour des opérations. Ahmed Ben Salem n’anticipe toutefois pas d’annonces marquantes à court terme : «les enveloppes d’investissements devraient être confirmées après avoir été relevées en début d’année, tout comme les politiques de retour aux actionnaires».

Les taux d’endettement «vont toutefois devoir remonter, car ils ont chuté à des niveaux qui ne sont plus optimaux», estime l’analyste. De là à spéculer sur de futures acquisitions, notamment dans les énergies renouvelables, il n’y a qu’un pas. «Shell pourrait profiter de la baisse des valorisations liée à la hausse des taux d’intérêt pour rattraper son retard dans le domaine», imagine Ahmed Ben Salem qui ne voit TotalEnergies se positionner «que de manière opportuniste» car le français est «en bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière de capacités dans le renouvelable».

Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné sera d’ailleurs particulièrement observé sur ce point jeudi. Pour la première fois, il publiera de manière séparée ses résultats dans l’électricité/renouvelables. «Les dirigeants aiguillent vers un retour sur capitaux employés de 10% pour ce pôle, un niveau élevé qui pourrait entraîner une meilleure valorisation de ces activités par le marché», anticipe l’analyste d’Oddo BHF.