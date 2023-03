Alice Doré

Agefi-Dow Jones

Alice a rejoint l’agence Agefi-Dow Jones au printemps 2018 et couvre l’actualité des entreprises françaises, en particulier celles des secteurs de l’énergie, de la technologie et du luxe. Après des travaux universitaires sur les feuilletons britanniques, Alice s’est essayée à la PQR au Pays de Galles et à la radio en France. Elle a ensuite fait ses armes d’agencière au service anglais de Dow Jones Newswires à Paris, avant de rejoindre le bureau londonien de l’AFP où elle a passé près de neuf ans à suivre les marchés des changes et des matières premières ainsi que la Banque d’Angleterre, tout en faisant le tour des salles de concert de la ville.