La production industrielle a chuté de 2% en rythme mensuel en octobre en zone euro, après une croissance révisée à la baisse de 0,8% en septembre selon Eurostat et alors que le consensus attendait une baisse de 1,5%. La production d’énergie a baissé pour un deuxième mois consécutif (-3,9% après -1,9%), et la production de biens intermédiaires a baissé pour un cinquième mois consécutif (-1,3% après -0,7%). La production a également baissé pour les biens de consommation durables (-1,9% après -0,5%) et les biens d’équipement (-0,6% après +2%). Parallèlement, la production de biens de consommation non durables a augmenté pour le quatrième mois de suite (+0,3% après +3,3%), ce qui implique une production agricole nationale plus forte alors que les prix mondiaux des denrées alimentaires tendent à monter. En rythme annuel, la croissance de la production industrielle a ralenti à 3,4% en octobre, après 5,1% en septembre.