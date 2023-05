Carrefour s’apprête à supprimer 1.000 postes dans ses sièges en France

Le groupe de grande distribution Carrefour va supprimer près de 1.000 postes dans ses sièges en France, a indiqué mardi une source proche du dossier à l’agence Agefi-Dow Jones, confirmant des informations de presse.

Ces suppressions de postes se feraient sur la base «de départs non contraints» et donneront lieu «à l’ouverture de négociations avec les représentants du personnel dans les prochains jours», a précisé cette même source. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Carrefour a indiqué que l’entreprise comptait «privilégier le dialogue social».

4 milliards d’euros d'économies

En novembre dernier, à l’occasion de la présentation de son plan stratégique «Carrefour 2026», le distributeur avait indiqué vouloir réaliser 4 milliards d’euros d'économies entre 2022 et 2026, réparties à parité entre les postes «frais administratifs et généraux» et «coûts des marchandises vendues». Le groupe précisait alors que cet objectif serait atteint en transformant «tous les process opérationnels, grâce au digital et à une organisation repensée».

A lire aussi:

Carrefour a sollicité l’aide du cabinet de conseil McKinsey pour repenser l’organisation de ses sièges en France, tandis que le spécialiste des stratégies sociales Alixio l’accompagne pour réduire ses effectifs, a ajouté la source.

Carrefour emploie actuellement environ 8.000 personnes dans ses sièges en France.