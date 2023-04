Carrefour prévoit l’ouverture de renégociations sur les prix avec le gouvernement

Le groupe de grande distribution Carrefour a publié mardi un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. Sans surprise, il a été soutenu par l’inflation des prix des produits alimentaires, dont il s’attend à ce qu’elle se poursuive. Mais il va rouvrir des négociations «ces prochaines semaines» en vue d’une baisse des prix, a indiqué le directeur financier du groupe, Matthieu Malige.

Le distributeur a réalisé un chiffre d’affaires de 22,07 milliards d’euros, contre 20,24 milliards au premier trimestre 2022, soit une hausse de 13% en données publiées (+12,3% en données corrigées), bien supérieur aux 21,9 milliards d’euros attendus par le consensus FactSet.

Les hypermarchés ont confirmé leur regain d’attractivité dans un contexte d’inflation, qui conduit les ménages à rechercher les enseignes aux prix les plus bas. Les ventes y ont progressé de 6% au premier trimestre sur un an.



35% des ventes pour les produits à marque propre

Les ventes dans les hypermarchés français, la principale activité du groupe dans l’Hexagone, ont augmenté de 6% au premier trimestre 2023, contre une hausse de 3,7% au quatrième trimestre 2022. Inflation oblige, à eux seuls, les produits à marque propre Carrefour ont enregistré une hausse de 3 points au premier trimestre, représentant désormais 35% des ventes.

Mais dans un contexte «d’inflation alimentaire qui reste élevée et une inflation générale en ralentissement», le groupe pourrait être amené à reprendre des négociations avec le gouvernement sur les prix. «Le gouvernement a exprimé le désir que les négociations se rouvrent, ce sera le cas ces prochaines semaines. L’objectif est de parvenir à une baisse des prix», a précisé Matthieu Malige lors d’une conférence avec les investisseurs, mardi soir.

De fait, dans un courrier transmis aux supermarchés et aux industriels, rendu public le 7 avril dernier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire les ont exhortés à une reprise des négociations. Les dernières discussions avaient abouti, début mars, à une hausse moyenne de 10% des tarifs. «Les fournisseurs ont fixé leurs prix le 1er décembre, or le coût de l’énergie a décru depuis. Nous allons l’impacter sur la prochaine tendance de prix», a ajouté Matthieu Malige.



Les performances du Brésil suivies de près

En Amérique latine, les ventes ont bondi de 26% au premier trimestre sur un an, grâce à l'élargissement du réseau de magasins du groupe au Brésil. Carrefour a en effet bouclé en juin 2022 le rachat de son concurrent Grupo BIG pour 1,35 milliard d’euros.

«L’intégration de Grupo BIG se poursuit à un rythme soutenu avec 23 conversions additionnelles au premier trimestre (82 magasins convertis à date). La totalité des conversions prévues (42 magasins restants) sera bouclée au deuxième trimestre», a également indiqué le groupe dans un communiqué.

Des performances suivies de près par les investisseurs, alors que le groupe va concrétiser cette année l’arrivée du cash and carry brésilien Atacadao dans l’Hexagone, annoncé en novembre dernier. C’est au Brésil qu’il applique déjà la méthode dite «maxi» - gros conditionnements, palettes, premiers prix. Avec Atacadao et des hypers version «maxi», Carrefour entend réaffirmer son activité de discounter en France.

Fort de ce bon début d’année, Carrefour a confirmé ses objectifs pour l’année en cours, à savoir une croissance de l’excédent brut d’exploitation (Ebitda), du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net par rapport à 2022.

Lors de la prochaine échéance pour le groupe, l’assemblée générale de mai, il devait avaliser la prolongation anticipée du mandat d’Alexandre Bompard à la tête de Carrefour jusqu’en 2026, qui a été proposée au conseil le 22 mars dernier, pour coïncider avec celle du plan stratégique 2026.

A lire aussi: