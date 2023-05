Casino obtient l’ouverture d’une procédure de conciliation avec ses créanciers

La partie de poker démarre et va durer jusqu'à cinq mois. Le groupe de grande distribution Casino a annoncé vendredi avoir sollicité et obtenu auprès du président du tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de conciliation, pour une durée initiale de quatre mois, prorogeable le cas échéant d’un mois complémentaire.

Le président du tribunal a, par ailleurs, désigné les avocats Marc Sénéchal et Aurélia Perdereau en qualité de conciliateurs et mis fin aux procédures de mandat ad hoc ouvertes fin avril, à l’issue desquelles les discussions entre Casino et ses créanciers n’ont pas abouti.

L’ouverture de cette procédure de conciliation doit permettre à Casino de parvenir à un accord amiable avec ses créanciers sur la restructuration de sa dette dans un cadre juridique plus protecteur. A fin mars dernier, la dette financière brute du distributeur se montait à 6,23 milliards d’euros.

A lire aussi:

«La procédure de conciliation concerne uniquement la dette financière de la société Casino Guichard-Perrachon SA et de certaines de ses filiales et n’aura aucune incidence sur les relations du groupe avec ses partenaires opérationnels (en particulier ses fournisseurs) et les salariés», a précisé le groupe dans un communiqué.

Les parties continueront d'étudier l’offre de refinancement de Casino proposée le 24 avril dernier par le milliardaire Daniel Kretinsky. Celui-ci prendrait la forme d’une augmentation de capital réservée de 750 millions d’euros via la société EP Global qu’il contrôle, et de 150 millions qui seraient apportés par la société Fimalac. Les autres actionnaires existants du distributeur contribueraient à hauteur de 200 millions d’euros à cette recapitalisation, au travers d’une émission d’actions avec maintien du droit préférentiel de souscription. Au total, l’apport d’argent frais sous forme de capital porterait donc sur 1,1 milliard d’euros.

Si Daniel Kretinsky, qui détient déjà 10% du capital de Casino, est bien conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvent le groupe et son PDG, Jean-Charles Naouri, l’homme d’affaires tchèque n’est pas le seul en lice. Le jour où il a déposé son offre, le groupement Les Mousquetaires, qui exploite les magasins Intermarché, a rejoint les discussions entamées en mars par Casino et Teract, une filiale du groupe coopératif agricole français InVivo, en vue d’un rapprochement de leurs activités françaises de distribution.

«InVivo et le groupement Les Mousquetaires envisagent un investissement de 300 millions d’euros dans la nouvelle entité», avaient alors indiqué les trois parties dans un communiqué commun. «Casino a des discussions en cours avec d’autres investisseurs potentiels pour venir compléter le tour de table, confirmant l’objectif de lever un montant total de 500 millions d’euros de fonds propres afin de doter ce nouvel ensemble de moyens financiers complémentaires pour mettre en œuvre son plan stratégique ambitieux», poursuivait ce communiqué.

A lire aussi:

Discussions approfondies avec les Mousquetaires et Teract

Vendredi, Casino a annoncé avoir étendu ses partenariats industriels et d’achat avec le groupement Les Mousquetaires, qui s’engage aussi au travers d’un protocole d’intentions à racheter des points de vente issus du périmètre Casino France représentant 1,15 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le groupement a aussi signé une promesse d’achat portant sur un volume complémentaire de magasins appartenant à Casino et représentant 500 millions d’euros. Le groupement Les Mousquetaires participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 millions d’euros.

Des sources proches du dossier ont confié cette semaine à l’agence Agefi-Dow Jones que ces deux propositions de restructuration pourraient converger ou aboutir à une action de concert. Daniel Kretinsky et les fondateurs de Teract, emmenés par son directeur général, Moez-Alexandre Zouari, ont récemment engagé des discussions dans cette voie, ont indiqué ces sources.

Reprise de cotation ce vendredi

«Le conseil d’administration de Casino a mis en place un comité ad hoc composé d’administrateurs indépendants et des membres du comité d’audit afin de poursuivre notamment l’examen des projets susvisés et de suivre la procédure de conciliation», a ajouté le distributeur dans son communiqué envoyé vendredi.

Casino a par ailleurs indiqué qu’il «tiendra[it] le marché informé en temps utile», tandis que la cotation des actions et des autres titres émis par la société, suspendue depuis lundi, reprendra ce vendredi à l’ouverture du marché.

A lire aussi: