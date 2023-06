L’inflation se stabilise à un niveau élevé au Royaume-Uni

Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté en mai de 8,7% sur un an, comme en avril, selon les données publiées mercredi par l’Office national de la statistique (ONS).

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un ralentissement de l’inflation globale à 8,4% sur un an pour le mois de mai.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en mai, après une hausse de 1,2% en avril, alors que les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une inflation de 0,4% seulement.

Supérieure à la zone euro

L’inflation de base, qui exclut les catégories volatiles de l’alimentation et de l'énergie, a accéléré à 7,1% en mai, son niveau le plus élevé depuis mars 1992, par rapport à 6,8% en avril. Sur un mois, elle a atteint 0,8%. Les économistes anticipaient une inflation de base de 6,8% sur un an et de 0,4% sur un mois.

La hausse des prix dans le pays affiche un rythme nettement supérieur à celui observé dans la zone euro où l’inflation est ressortie à 6,1% en mai, l’indice de base augmentant de 5,3%.

De quoi mettre la pression sur la Banque d’Angleterre (BOE) qui tient sa réunion ce 22 juin. Le rendement de l’obligation souveraine britannique à dix ans a grimpé de 10 points de base mercredi matin, à 4,46%.

L’inflation de base est particulièrement surveillée par la BOE, qui devrait poursuivre son cycle de relèvement des taux jeudi. Avant la publication de l’indice des prix à la consommation, les économistes s’attendaient à ce que la banque britannique relève son taux directeur de 25 points de base, à 4,75%.

La banque centrale britannique anticipe un recul de l’inflation autour de 5% d’ici à la fin de l’année, sous l’effet de la baisse des prix de l'énergie. Un tel taux resterait cependant nettement supérieur à l’objectif de 2% de la BOE.

