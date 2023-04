L’inflation au Royaume-Uni reste au-dessus de 10%

Le Royaume-Uni affiche désormais l’inflation la plus élevée en Europe occidentale. L’indice des prix à la consommation a reculé en mars mais moins que prévu par les économistes et reste au-dessus de 10%.

L’inflation outre-Manche s’est établie à 10,1% sur un an après 10,4% en février, selon des données officielles publiées mercredi par l’Office national des statistiques (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une inflation à 9,8%, s'éloignant davantage du sommet de 41 ans atteint en octobre 2022 à 11,1%

Les prix de l’alimentation pèsent sur l’inflation malgré l’impact baissier des cours de l’énergie. L’ONS a indiqué que le prix des aliments et des boissons non alcoolisées avait augmenté de 19,1% en termes annuels en mars - la plus forte augmentation de ce type depuis août 1977. L’inflation des prix des biens a reculé en mars pour atteindre son plus bas niveau depuis octobre 2021 à 8,7%, contre 11,9% en février, reflétant en grande partie une baisse des prix du pétrole. Mais si les coûts des matières premières pour les fabricants étaient de 7,6% plus élevés qu’un an plus tôt – en baisse par rapport aux 12,8% de février - la diminution est moins importante que ne l’avaient prévu les économistes interrogés par Reuters.

Hausse des taux

Le mois dernier, la Banque d’Angleterre (BoE) a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’inflation «baisse de manière significative» au deuxième trimestre. En février, la BoE avait prévu une inflation de 9,2% en mars. Mais le chiffre d’inflation, qui s’ajoute à l’annonce mardi d’une hausse supérieure aux attentes des salaires, devrait inciter la banque centrale à relever son taux directeur lors de sa prochaine réunion en mai. Les investisseurs anticipent une nouvelle hausse de 25 points de base.