L’inflation en zone euro tombe à 6,1%, le chômage est au plus bas

La tendance déjà observée en France se confirme au niveau de la zone euro. L’inflation y a baissé plus que prévu en mai, à 6,1% en rythme annuel après 7% en avril, selon une première estimation publiée jeudi par Eurostat. Les économistes sondés par le Wall Street Journal prévoyaient une hausse des prix de 6,4% sur la période. L’indice de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie, a également reflué, à 5,3% après 5,6% en avril.

La plupart des composants de l’inflation ont participé à ce ralentissement. Encore très élevés, les prix de l’alimentation, alcool et tabac ressortent en progression de 12,5% après 13,5% en avril. La hausse pour les biens industriels hors énergie atteint 5,8% (6,2% en avril) et celle pour les services passe de 5,2% à 5%. Les prix de l’énergie sont désormais en repli sur un an, à -1,7% après +2,4% en avril.

Forte contraction

Sur le front de l’emploi, le taux de chômage en zone euro a reculé en avril de 0,1 point, à 6,5%, à son niveau le plus bas depuis qu’Eurostat compile cette donnée.

L’activité manufacturière a en revanche continué à se dégrader dans les pays de la zone monétaire. Elle a accusé en mai sa plus forte contraction depuis trois ans, bien que celle-ci soit un peu moins marquée qu’estimé initialement, selon les données définitives publiées jeudi par S&P Global et Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L’indice PMI du secteur manufacturier de la zone euro s’est établi à 44,8 en mai, contre 45,8 en avril. L’indice est légèrement supérieur à l’estimation provisoire publiée le 23 mai, qui se situait à 44,6. Un chiffre inférieur à 50 reflète un recul de l’activité par rapport au mois précédent.

Plus forte baisse des coûts depuis février 2016

Les données de mai reflètent «une dégradation de plus en plus marquée de la demande», soulignent S&P Global et HCOB dans un communiqué. Les fournisseurs de données relèvent également «une nouvelle baisse marquée des délais de livraison d’intrants», la plus forte baisse des coûts des entreprises manufacturières de la zone euro depuis février 2016 et une diminution des prix de vente pour la première fois depuis septembre 2020.

Les indices PMI de sept des huit pays concernés par l’enquête sont ressortis sous la barre de 50 en mai, seule la Grèce ayant connu une expansion de son activité manufacturière, ajoutent S&P et HCOB. En France, l’indice PMI manufacturier s’est établi à 45,7 en mai, un niveau très proche du point bas en 35 mois de 45,6 enregistré en avril et inférieur à l’estimation initiale de 46,1. En Allemagne, première économie de la zone euro, l’indice s’est inscrit à 43,2 en mai, son niveau le plus bas depuis trois ans, contre 44,5 en avril et une première estimation de 42,9.

(Avec Agefi-Dow Jones)