La Banque d’Angleterre est contrainte au resserrement monétaire

La Banque d’Angleterre (BoE) est loin de la pause monétaire. La hausse de 440 points de base de son taux directeur à 4,5% dans le cycle de resserrement actuel n’est clairement pas suffisante pour refroidir l’économie britannique. La robustesse du marché du travail et la dynamique de hausse salariale soutiennent l’inflation, obligeant la banque centrale à poursuivre son ajustement. D’autant que la faible croissance du produit intérieur brut (PIB) en avril a renforcé le sentiment dans le gouvernement britannique que le principal objectif économique était de réduire l’inflation pour maîtriser des taux qui commencent à avoir un impact sur l’économie, principalement sur le marché immobilier.

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a eu du mal à convaincre ses opposants mercredi au Parlement, qui lui reprochent de ne pas parvenir à réduire suffisamment l’inflation. La hausse des prix à la consommation a atteint un pic de 10,1% en octobre 2022, mais restait élevée à 8,7% en avril.

La probabilité d’une hausse de 25 points de base (pb) supplémentaire lors de la prochaine réunion jeudi 22 juin a bondi mardi après la publication de données supérieures aux attentes sur le marché du travail entre février et avril. Le marché s’attend désormais à un pic de taux à 5,75% (+125 pb) cette année, voire 6% courant 2024. «Il s’agit d’une publication hawkish pour la Banque d’Angleterre, souligne James Smith, économiste chez ING. La baisse inattendue du taux de chômage à 3,8 %, qui est encore assez proche des plus bas historiques, souligne la résilience globale du marché du travail en ce moment.» De son côté, le salaire moyen hebdomadaire, hors primes, a augmenté de 7,2% sur un an toujours sur la même période, contre un consensus de +6,9%.

Ce chiffre plus élevé justifie une hausse non seulement en juillet et potentiellement en août (réunion suivante), selon l’économiste pour qui ces données montrent que les pressions salariales ne diminueront que très graduellement. Les hausses de salaires sont soutenues par les anticipations d’inflation et par les pénuries d’emplois. L’économiste d’ING estime toutefois que les anticipations du marché sont trop agressives. «Les taux britanniques sont maintenant confortablement en territoire restrictif, et nous pensons que l’ampleur du resserrement prévu sur les marchés semble excessive. Cependant, les données du marché du travail rappellent qu’il est peu probable que la BoE se précipite dans des baisses de taux.» Qui n’arriveraient pas avant mi-2024. Les données d’inflation pour mai, publiées la semaine prochaine avant la réunion de la BoE, offriront aussi une idée de la trajectoire future des taux de la BoE.

Impact du resserrement monétaire

Alors que le Royaume-Uni pourrait éviter la récession (grâce principalement à la baisse des prix de l’énergie), le risque est toujours celui de la stagflation. La croissance du PIB de 0,2% en avril sur un mois après la contraction de 0,3% en mars à cause de la météo, confirme la faiblesse de l’économie. La progression d’avril est liée à certains segments des services, mais tant l’industrie (-0,3%) que la construction (-0,6%) sont en contraction. Les économistes de Barclays anticipent une stagnation entre le premier et le deuxième trimestre (avec des éléments très volatils, comme l’impact des congés au moment du couronnement du roi ou les grèves qui se poursuivent outre-Manche).

Et ils ne sont pas plus optimistes pour le reste de l’année. «L'économie devrait largement stagner en 2023 alors que le vent contraire sur le revenu disponible lié à la baisse des factures d'énergie des ménages au deuxième semestre est compensé par l’impact de resserrement monétaire», estiment-ils.

L’impact du resserrement monétaire sur l’économie devrait continuer de se diffuser, notamment sur le marché immobilier. Les taux hypothécaires à 2 ans ont atteint 6% et les banques durcissent les conditions d’accès au crédit. Conjugué à la dégradation de la conjoncture, cela devrait avoir un impact sur les prix des maisons (qui ont déjà baissé de 5% mais pourraient aller jusqu’à -10%). Or, une grande partie de la richesse des ménages britanniques est dans l’immobilier, à un moment où l’inflation diminue leur pouvoir d’achat. Une situation qui complique la tâche de la banque centrale qui pourrait ne pas avoir la marge pour relever suffisamment ses taux, au risque de provoquer un nouveau krach.

