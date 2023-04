Les marchés ont déjà effacé la crise bancaire

Crise bancaire, dites-vous ? Les marchés actions et obligataires crédit ont effacé sans sourciller une nouvelle crise qui aurait pourtant pu les entraîner dans une correction que beaucoup attendent.

Si les valeurs bancaires européennes restent 15% sous leur niveau d’avant les difficultés de Silicon Valley Bank (SVB) puis le sauvetage de Credit Suisse, les indices boursiers ont en revanche retrouvé leurs plus hauts. Il en est de même pour le marché du crédit sur lesquels les spreads se normalisent progressivement. Ceux sur les dettes seniors bancaires sont revenus à 175 points de base (pb) contre 150 pb avant l’épisode SVB.

Sur les marchés actions, l’Euro Stoxx 50 a regagné le terrain perdu et retourne à ses plus hauts depuis 2007. Il progresse de 13,3% depuis le début de l’année. La chute de la volatilité des actions européennes témoigne de ce retour au calme. L’indice VStoxx de volatilité de l’Euro Stoxx 50, qui était revenu proche de ses plus hauts de mai 2022 à 35 en pleines craintes sur le système bancaire, est désormais sous 20, un niveau de volatilité jugé normal, à 19,5.

«Les actions ont ignoré les inquiétudes d’une crise financière à grande échelle, comme le montrent des indicateurs de stress qui reflètent une contagion limitée, indique Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. Le sentiment est prudent et les investisseurs institutionnels ont généralement peu de risques déployés, ayant déjà réduit les risques et affichant des poches de cash records. Cela pourrait continuer à fournir un coussin aux actions et à prolonger l’attente d’un deuxième trimestre difficile.»

Au plus haut

Pour le stratégiste aussi longtemps que la croissance, l’inflation et les bénéfices restent résilients, les actions peuvent faire face au resserrement des liquidités. La plupart des Bourses européennes ont retrouvé ou ne sont pas loin de leur plus haut.

Le 4 avril, le CAC 40 a frôlé son record historique établi le 6 mars dernier à 7.401 points en grimpant en séance jusqu’à 7.399,59 points. Moins connu du grand public, le CAC 40 Gross Return, qui correspond à l’indice parisien dividendes réinvestis, a lui inscrit un nouveau sommet absolu mardi dernier à 21.770 points en cours de journée contre un précédent record établi à 21.751 points début mars. Il navigue désormais non loin de ce point haut, à environ 21.600 points.

Sur cinq ans, le CAC 40 GR affiche une avance de 20 points sur le CAC 40 «classique» (voir graphique ci-dessous) et grimpe de 60%, ce qui correspond à la «vraie» performance du marché actions français sur la période. C’est 30 points de plus que le Dax allemand, qui est un des rares indices boursiers à intégrer les dividendes par défaut.

La France au sommet grâce au luxe

La Bourse parisienne profite de sa forte exposition aux valeurs du luxe alors que les valeurs technologiques, peu représentées au sein de l’indice, sont pénalisées par la hausse des taux d’intérêt.

Au 31 décembre 2022, LVMH, L’Oréal, Hermès et Kering pesaient à eux quatre 22,7% du CAC 40, dont 11,65% pour le groupe dirigé par Bernard Arnault. Une telle pondération implique qu’une variation de 1% de ces quatre actions entraîne une variation de 0,227% de l’indice parisien, toutes choses égales d’ailleurs.

A lire aussi:

Au-delà de faire de l’indice parisien l’un des plus performants au monde depuis plusieurs mois, l’engouement pour les valeurs du luxe a aussi permis à deux Français de se hisser en tête des plus grosses fortunes.

Selon le magazine Forbes, l’homme et la femme les plus riches de la planète sont désormais Bernard Arnault avec une fortune supérieure à 200 milliards de dollars et Françoise Bettencourt Meyers, principale actionnaire de L’Oréal, qui pointe, avec sa famille, à environ 80 milliards de dollars.