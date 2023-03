Le CAC 40 dépasse pour la première fois 7.400 points

La Bourse de Paris a pris goût aux records. L’indice CAC 40 a de nouveau battu lundi son plus-haut vieux de deux semaines et franchi pour la première fois de son histoire la barre des 7.400 points. Vers 9h50, l’indice phare du marché parisien a atteint 7401,15 points, un sommet absolu, en hausse de 0,7%, avant de céder une partie de ses gains. Vers 11h30, il progressait encore de 0,35%, à 7.373,60 points.

Les places boursières européennes sont hésitantes ce lundi après que Pékin a fixé un objectif de croissance pour cette année de 5% jugé décevant et dans l’attente de plusieurs importantes publications cette semaine, dont les chiffres de l’emploi américain vendredi, ainsi qu’une audition de Jerome Powell, le président de la Fed, mardi et mercredi devant le Congrès. L’indice EuroStoxx 50, qui reste très loin de son record de 2020 à 5.249,55 points, gagnait dans le même temps 0,3% et le Dax 0,2% à la Bourse de Francfort. A 15.608,05 points, l’indice allemand est à quelques encablures de son record de fin 2021 à 15.884,86 points.

Depuis le début de l’année, l’indice CAC 40 a bondi de 13,9% et affiche l’une des trois meilleures performances des indices mondiaux devant l’Ibex 35 (Bourse de Madrid) et le FTSE Mib (Bourse de Milan). Ces deux derniers sont également loin de leurs records. Les places européennes surperforment le reste du monde et notamment Wall Street depuis le début de l’année et depuis la reprise des marchés actions fin septembre 2022. L’indice CAC 40 a rebondi de 30% contre 13% pour l’indice S&P 500.

A Paris, STMicrolectronics et les valeurs automobiles (Renault et Stellantis) affichent les meilleures performances. Le marché parisien reste soutenu par les bonnes performances des valeurs du luxe (+21,9% pour Kering, +21,1% pour LVMH), les bancaires (+21,3% pour BNPP et +16,1% pour la Société Générale) mais plus par l’énergie (+1,1% pour TotalEnergies).