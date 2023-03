L’indice CAC 40 atteint un nouveau record historique

L’indice CAC 40 a dépassé son plus haut historique jeudi en séance. L’indice phare de la Bourse de Paris a atteint 7.387,29 points, vers 11h30, soit un nouveau record historique. L’indice CAC 40 gagnait alors 1,2% soutenu par Orange, qui a publié un nouveau plan stratégique, Airbus, Kering et les bons résultats annuels de Pernod Ricard. Il a finalement terminé 0,9%, à 7.366,16 points.

Le marché parisien, comme l’ensemble des places boursières européennes, profite également de la hausse de Wall Street mercredi, où les investisseurs ont été rassurés par les bons chiffres des ventes au détail américaines.

Le précédent record datait du 5 janvier 2022 en séance à 7.384,86 points. Le CAC 40 a doublé en dix ans.

A Londres, le FTSE 100 a clôturé pour la première fois de son histoire au-dessus des 8.000 points, à 8.012,53 points.

La hausse des indices boursiers depuis le début de l’année est portée par l’amélioration des perspectives économiques, la zone euro comme les Etats-Unis ayant échappé à la récession, et par des résultats d’entreprises de bonne tenue. Près d’un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les indices ont donc effacé le choc et ne semble pas aujourd’hui prendre en compte le risque d’une escalade.

La progression des indices s’est cependant faite en partie par des rachats de positions courtes. Beaucoup d’investisseurs, qui n'étaient pas investis en actions au début de l’année, ont donc raté la hausse.