Le marché ignore le risque d’une escalade géopolitique

Un an après le début du conflit en Ukraine, le risque d’une escalade n’a jamais été aussi élevé. Alors que les membres de l’Otan poursuivent leurs discussions à Bruxelles pour accélérer leurs livraisons d’armes à l’Ukraine, qu’ils ont du mal à fournir faute de capacités de production suffisantes, la Russie semble se préparer à une nouvelle intervention. A l’approche du premier anniversaire du déclenchement de la guerre par la Russie, le 24 février 2022, Moscou a intensifié ses opérations dans le sud et l’est de l’Ukraine et Kiev s’attend à un assaut de grande ampleur. L’Ukraine réclame par ailleurs des avions de combat et des missiles longue portée à ses alliés occidentaux qui hésitent de peur que cela puisse être considéré par la Russie comme une participation active dans le conflit. Mais après avoir été secoués il y a un an, les marchés ont aujourd’hui intégré le risque ukrainien et ne semblent pas croire au scénario d’une escalade de grande ampleur.

«C’est important de savoir évaluer le risque géopolitique, ce que nous faisons au jour le jour, indique Frédéric Rollin, conseiller en investissement chez Pictet AM. Mais nous ne prenons pas de pari dessus. Nous ne faisons pas de prévision sur l’Ukraine par exemple.» Une difficulté largement partagée. «Lorsque nous faisons des prévisions sur l’évolution des politiques monétaires des banques centrales, par exemple, ce qui est notre métier, nous disposons d’une grille de lecture nous permettant de savoir comment les banques centrales réfléchissent et comment elles peuvent réagir, ajoute Laurent Clavel, responsable du multi-asset chez Axa IM. Nous ne sommes pas en revanche dans la tête des dirigeants politiques pour essayer d’imaginer quelles pourraient être les évolutions géopolitiques ».

Chez Amundi, le risque géopolitique, a donné lieu à une position prudente sur les actions. «Notre prudence sur les actions en début d’année intégrait à la fois un risque macroéconomique de ralentissement et de pression sur les résultats des entreprises mais aussi celui d’une escalade du conflit en Ukraine», affirme Didier Borowski, responsable recherche politiques macro chez Amundi Institute. Mais il estime que les actifs européens intègrent déjà en partie une prime de risque géopolitique, malgré le rebond. Le marché semble être arrivé à une sorte de statu quo.

«L’impact économique du conflit est derrière nous, ajoute Stéphane Déo, directeur stratégie marchés chez Ostrum AM. Nous ne pensons pas qu’il y aura un impact additionnel.» Le choc sur l’énergie a ainsi été absorbé par les économies européennes. L’hiver doux, le niveau élevé des stocks de gaz et la capacité des pays européens à diversifier leurs sources d’approvisionnement ont permis d’éviter pour le moment une récession forte. «Il y a une déconnexion partielle par rapport au risque lié au gaz», affirme Didier Borowski. L’économie européenne fait même preuve de résilience tandis que l’inflation a commencé à baisser. «Nous avons évité la récession. Le seul scénario qui pourrait changer la donne, qui n’est pas le nôtre, serait une escalade du conflit au-delà de l’Ukraine», ajoute-t-il.

Coût de la protection faible

Le risque d’une intervention massive de la Russie dans le Donbass ne perturbe pas le marché car les investisseurs sont optimistes et veulent surfer sur les bonnes nouvelles économiques. «Beaucoup d’investisseurs ont manqué le rallye, constate Stéphane Déo. Tout le monde attend la baisse pour rentrer dans le marché. Les investisseurs n’étant pas très investis, ils n’achètent donc pas de protection.»

Le coût de la protection via les options est une façon de voir si le risque géopolitique est de nouveau une crainte. Les prix sont aujourd’hui bas, traduisant un marché optimiste. «Lorsque les actions montent, le coût de la protection diminue car il y a peu de demande de protection», explique Laurent Clavel. Problème : quand le risque se matérialise, le coût des options grimpe en flèche. «L’an dernier au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le VIX a bondi à 40 et les options sont devenues très chères. C’était déjà trop tard pour acheter de la protection», poursuit-il. Malgré les signaux sur un risque imminent d’invasion l’an dernier, le marché était peu protégé. «Il faut se souvenir toutefois qu’en février 2022 le marché était déjà moins optimiste, mais pas en raison de l’Ukraine, précise-t-il. Le coût de la protection était donc déjà cher. Pas comme aujourd’hui.» Ces derniers mois le ratio put-call montre plutôt de l’enthousiasme dans le marché.

Pourtant les événements géopolitiques peuvent avoir des impacts sévères sur les marchés. «Si la situation en Ukraine vient à connaître une nouvelle escalade de violence, cela provoquera, comme l’an dernier, une chute des actions et une fuite vers les actifs refuges comme le franc suisse ou le dollar», craint Laurent Clavel. Cela signifierait en effet un nouveau choc d’offre avec des ruptures d’approvisionnement entraînant une hausse supplémentaire de l’inflation, doublée d’un choc de demande car les agents économiques auraient tendance à augmenter leur niveau d’épargne face à cette incertitude.

«Le risque est actuellement asymétrique, précisément en raison des performances boursières enregistrées depuis le début de l’année, observe Didier Borowski. Une correction est bien sûr possible si la situation s’envenime, mais il y a aujourd’hui moins de raisons que l’an dernier qu’une éventuelle escalade du conflit entraîne une contagion marquée aux actifs risqués en Europe», poursuit-il, à partir du moment où le conflit reste local, ce qui est le scénario privilégié par Amundi Institute et par le marché. «Les investisseurs semblent confiants dans la capacité des pays occidentaux à éviter un conflit plus large», ajoute par ailleurs Didier Borowski qui n’exclut pas une possibilité de désescalade dans les 12 mois.