Le «taux neutre» devrait être un peu plus élevé à l’avenir

Alors que même la Réserve fédérale (Fed) avait cessé depuis un moment d’évoquer le taux neutre réel d’équilibre («taux neutre» ou R*) dans ses communications, son président Jerome Powell en a reparlé mercredi 20 septembre, comme pour justifier un ton plus restrictif et les scénarios présentés d’un atterrissage de l’économie en douceur («soft landing»). Faisant écho aux dots des gouverneurs remontant leurs projections de taux directeur nominal de 2,5% à 2,9% à long terme, il a noté que le taux neutre avait peut-être augmenté et qu’il était «certainement possible qu’il soit à l’heure actuelle plus élevé». La Fed de New York a, de son côté, récemment indiqué une tendance plutôt baissière du taux neutre pour l’économie américaine, à 0,57% au deuxième trimestre au lieu de 1,32% début 2021 quand l’économie sortait de la pandémie.

Concept critiqué

De nombreux économistes ont critiqué ces concepts. Qu’il s’agisse du «taux naturel» permettant un équilibre entre épargne et investissement (offre et demande de capital) dans une conception plus «classique». Ou du «taux neutre» pour une croissance proche de son potentiel (rythme de croisière en lien avec ses capacités de production) et une inflation stable en situation de plein emploi dans une conception plus «néo-keynésienne» (modèle HLW utilisé à la Fed). Avec une baisse tendancielle dans les deux cas depuis trente ans à cause d’un excès d’épargne relatif aux projets d’investissement rentables et d’une démographie vieillissante.

Selon la règle de Taylor, le taux d’intérêt réel d’équilibre R* ciblé par la banque centrale dépend de l’écart de l’inflation effective (p) à l’inflation ciblée (2%), et ainsi que de l’écart (output gap) du niveau de croissance du PIB à son potentiel (y). Selon la formule R=R*+p+0,5y+0,5(p-2) définissant le taux directeur effectif R, ce taux neutre serait effectivement aujourd’hui autour de 0,5% pour une inflation «core» à 4% et une croissance à son potentiel. Mais sans prendre en compte les effets retardés des assouplissements et/ou resserrements monétaires déjà effectués : Goldman Sachs avait donc proposé en 1996 une formule tenant compte des anticipations d’inflation (R=R*+p anticipée+0,5y+0,5(p-2)), qui aboutirait par exemple à un taux R* de 1,5% pour des anticipations d’inflation à 3% à moyen terme.

L’idée reste d’essayer d’établir un taux théorique à partir de données observables. «Le modèle économique utilisé a fonctionné à peu près jusqu’à 1997, voire 2008, mais il ne fonctionne plus depuis car les taux d’intérêts ont été beaucoup influencés par les achats non conventionnels de dettes publiques des banques centrales (quantitative easing, QE)», explique Paolo Zanghieri, économiste senior et coauteur d’une récente étude sur le sujet chez Generali Investment, avec Christoph Siepmann, Florian Späte, Martin Wolburg. «Dans le cas de la Fed, il est aussi influencé par d’importants acheteurs d’US Treasuries dans les pays émergents motivés non par les taux, mais par la détention de dollars pour protéger leurs économies contre les fluctuations des changes», ajoute-t-il.

Outre les incertitudes et les variations liées aux modes d’évaluation, les chercheurs de Generali Investment rappellent que ce taux ne peut être traité comme totalement «exogène» par les décideurs monétaires. Cette idée avait été développée par la Banque des règlements internationaux (BRI/BIS) avec son «hypothèse des cycles financiers». Ce taux devrait mieux prendre en compte les effets compensateurs d’attentes d’inflation plus élevées post-covid liées aux effets retardés des assouplissements monétaires ultra-accommodants de type QE, voire à la transition énergétique. Ce n’est pas le cas dans les approches HLW utilisées par la Fed de New York, ce qui remet en cause la tendance baissière à laquelle cette dernière aboutit concernant les Etats-Unis.

Le choc d’inflation lié à la transition énergétique pourrait avoir des effets opposés : avec davantage de coûts, mais aussi potentiellement davantage d’investissements, ce qui aurait tendance à faire diminuer ou augmenter le taux R* en fonction des effets induits sur l’excès d’épargne mondiale constatée depuis 2000. «A long terme, l’effet sur l’offre et sur les capacités de production de l’économie est essentiel», expliquent-ils. Si ces capacités ne sont pas renforcées, une demande domestique élevée ne ferait qu’entraîner une hausse de l’inflation, et inversement si l’innovation va au-delà du simple remplacement d’une énergie carbonée par une énergie non carbonée, poursuivent-ils, sans arriver à conclure à de véritables gains de productivité.

Fin des achats d’actifs

Ils estiment tout de même que la période d’inflation faible est probablement terminée, et également que le calcul du taux neutre ne peut ignorer les marchés financiers : assouplissement monétaire et QE ont eu des effets de distorsions sur les taux courts et sur les taux longs, ainsi que sur la stabilité financière.

Au travers d’un taux neutre spécifique qu’ils appellent R**, les chercheurs ont donc tenté de prendre en compte ces effets de la politique monétaire et de la fin des achats d’actifs, en particulier sur les taux longs. Ce qui les amène à conclure à une inversion depuis mi-2021 de la tendance des vingt dernières années sur l’inflation. Et au fait que le taux neutre s’établirait au-dessus des niveaux prépandémiques. «Le taux R* a augmenté dernièrement dans la zone euro, mais a baissé aux Etats-Unis. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que ce taux neutre progresse légèrement par rapport aux niveaux actuels de 1% pour la zone euro - avec des taux à 10 ans tendanciellement autour de 2,3%, et un peu plus visiblement pour atteindre 0,9% aux Etats-Unis d’ici à 2030 - avec des taux à 10 ans tendanciellement autour de 2,9%, conclut Paolo Zanghieri. On peut imaginer que la réduction du bilan de la banque centrale (quantitative tightening, QT) aura un effet haussier sur le taux neutre. Et encore plus aux Etats-Unis si les pays émergents, renforcés par la vente de matières premières liées à la transition énergétique – malgré ses effets directs incertains sur R* -, ont alors moins besoin de dollars.»

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: