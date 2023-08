Le taux américain à 10 ans renoue avec ses plus hauts

Le rebond des taux souverains se confirme depuis début août. En dépit du ralentissement de l’inflation, observé en Europe comme aux Etats-Unis, les investisseurs s’inquiètent de voir la hausse des prix demeurer durablement à un niveau supérieur aux cibles des banques centrales.

La résilience des économies occidentales laisse en effet ouverte la porte à une inflation sous-jacente, hors prix de l’énergie et de l’alimentation, élevée. Les «minutes» de la Fed, qui détaillent le contenu des échanges tenus lors de la précédente réunion de la banque centrale américaine, révélées dans la soirée du 16 août, ont confirmé cette vision. La plupart des responsables de l’institution continue en effet de privilégier la lutte contre l’inflation ce qui pourrait se traduire par de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed alors que moins de 40% des investisseurs anticipent un nouveau tour de vis d’ici la fin de l’année selon l’outil FedWatch de CME Group.

La trajectoire haussière des anticipations d’inflation du marché, conjuguée à la récente hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, qui pourrait de nouveau augmenter l’inflation totale, alimente les craintes des investisseurs et la hausse des taux long terme. Depuis une semaine, le mouvement sur les taux s’explique surtout par une hausse des taux réels, les anticipations d’inflation reculant légèrement. Le retrait par Fitch de la note AAA des Etats-Unis, suivie par l’annonce d’une nette augmentation des besoins de financement de l’Etat américain, et donc des émissions de Treasuries sur la fin de l’année, ont entraîné une reconstitution de la prime de terme. Celle-ci est censée rémunérer le risque pris par les investisseurs pour détenir cette dette.



Proche d’un record de 16 ans

Dans ce contexte et avant la publication des chiffres du chômage aux Etats-Unis ce jeudi en début d’après-midi, le rendement des obligations souveraines américaines à 10 ans a inscrit un nouveau plus haut en séance depuis le début de l’année. A 4,31%, il n’est plus qu’à quelques points de base du sommet de 15 ans touché le 16 octobre 2022 à 4,34%. Le taux à long terme des Treasuries a ainsi gagné près de 30 points de base (pb) en une semaine et 50 pb en un mois. La tendance est moins marquée sur les taux à court terme, celui à deux ans ayant progressé de 25 pb en un mois, marquant une repentification de la courbe.

«Compte tenu de l’ampleur des baisses de taux à venir qui ont été intégrées par le marché, plus les données tiennent longtemps, plus les investisseurs s’inquiètent de ce qui a été anticipé et doivent donc s’ajuster», a déclaré à Reuters Derek Halpenny, responsable de la recherche EMEA, MUFG.

En zone euro, les taux sont également orientés à la hausse même si l'évolution est plus limitée. A 2,68%, le Bund allemand à 10 ans navigue à un niveau proche de ses plus hauts de mars dernier. Il a progressé de 25 pb en un mois.

Ces mouvements sur les taux pénalisaient les marchés actions européens le 17 août dans la matinée. Vers 10h45, l’Euro Stoxx 50 cédait 0,3% et il abandonne 2% en un mois. A Wall Street, le S&P 500 a reculé de 1,9% en deux séances, les 15 et 16 août, et perd 2,6% sur un mois.

