Les Gilts corrigent après le PIB surprenant du deuxième trimestre

L’économie britannique aussi montre des signes de résilience, malgré un contexte de taux élevés et d’inflation persistante, ce qui pourrait mettre davantage la pression sur la Banque d’Angleterre (BoE). Le Royaume-Uni a enregistré au deuxième trimestre sa plus forte croissance en un an, soutenue notamment par un rebond de l’activité manufacturière.

Son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, aidé notamment par une croissance de 0,5% en juin par rapport à mai, selon la première estimation de l’Office for National Statistics (ONS) publiée vendredi. Ces deux chiffres sont supérieurs au consensus des économistes et de la BoE qui ressortaient respectivement à +0,1% et +0,2%. Un jour férié supplémentaire en mai a contribué à accentuer la croissance de l’activité en juin, a précisé l’ONS.

Soutien de l’industrie

La croissance en juin a été tirée par l’activité manufacturière et par la construction. Dans l’industrie, elle a progressé de 2,4% entre mai et juin de cette année, ce qui est inhabituel, selon les économistes d’ING. L’ONS a mis ce net rebond sur le compte des ventes pharmaceutiques et automobiles. «Alors qu’une grande partie de la surprise positive peut être expliquée par ces secteurs, le reste de l'économie semble également assez résistant», constatent les économistes d’ING. La consommation des ménages, stimulée par la météo favorable de juin, a progressé de 0,7%, là encore la plus dynamique en un an. L’investissement des entreprises et les dépenses publiques y ont également participé.

Avec le rebond de juin, le troisième trimestre part très favorablement et il y a des chances pour que la prévision de la BoE d’une croissance de 0,4% sur la période, jugée jusque-là trop optimiste par les économistes, se réalise. La conjoncture britannique sera en outre aidée par la fin progressive des grèves dans certains secteurs et la baisse des factures d’électricité début juillet d’environ 20%, favorable pour la consommation.

Ces données sont en ligne avec les attentes de la banque centrale, mais ne manqueront pas d’influer sur ses prochaines décisions, surtout si les chiffres de l’inflation, notamment dans les services, et de l’emploi en juillet, publiés la semaine prochaine, délivrent une nouvelle surprise à la hausse comme en juin dernier, ce qui avait forcé la BoE à relever son taux directeur de taux 50 pb, avant de ramener à un rythme de 25 pb sa hausse au début de ce mois d’août.

Sur le marché monétaire, les anticipations sur les taux de la BoE progressaient de 5 points de base (pb) vendredi, la probabilité de deux nouvelles hausses d’ici début 2024, à 5,75%, étant désormais proche de 100%, avant qu’elle ne les baisse, mais pas avant la deuxième moitié de l’année.

C’est sur le marché des taux que la réaction était la plus vive. Les Gilts, les emprunts d’Etat britanniques, subissaient une nouvelle correction, avec une repentification de la courbe par la partie longue. Les taux bondissaient entre 17 pb et 19 pb de 7 ans à 30 ans. Le rendement des Gilts à 10 ans progressait de 19 pb, à 4,55%, soit 15 pb au-dessus d’octobre 2022 après le krach qui avait suivi l’annonce du budget de la Première ministre Liz Truss et non loin des points hauts de début juillet dernier. La livre sterling, qui avait corrigé après la dernière réunion de la BoE, se reprenait vendredi face à l’euro et au dollar.

Verre à moitié vide

Toutefois, les économistes ne pensent pas que le Royaume-Uni pourra répéter cette performance au-delà du troisième trimestre, en raison notamment des taux élevés. «Jusqu'à présent, le taux moyen payé sur les prêts hypothécaires en cours est passé de 2 % à 2,9 %, soit considérablement moins que les taux de 6 % et plus appliqués aux nouveaux prêts, note-t-on chez ING. Environ 85 à 90 % des prêts sont à taux fixes, mais seulement pour deux ou cinq ans dans la grande majorité des cas. L’impact de la hausse des taux augmentera donc progressivement au cours des 12 prochains mois, même s’il convient de rappeler qu’une part plus faible (moins de 30 %) des ménages ont désormais un crédit immobilier par rapport aux années 1990/2000.»

La BoE pourrait voir le verre à moitié vide et ne pas être aussi offensive que ne le pense le marché. Si l’inflation des services surprend à la baisse, comme en juin, cela pourrait être un signal pour la banque, qui se contenterait d’une hausse supplémentaire en septembre, avant une pause. De quoi justifier une réaction plus timide des investisseurs sur les taux courts.

