L’inflation américaine confirme son ralentissement mais des doutes persistent

S’il y avait un indicateur économique à ne pas manquer cette semaine, il s’agissait de l’inflation américaine, qui donne aux investisseurs une saveur sur les prochains mouvements de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les données publiées jeudi ont confirmé sa décrue en juillet, renforçant l’idée d’une pause de la Fed lors de la prochaine réunion de septembre. Après une réaction immédiate favorable, dans un deuxième temps, les marchés ont semblé douter car si ces chiffres augmentent les chances d’un statu quo le mois prochain, la victoire sur l’inflation est encore loin d’être acquise.

Le mois dernier, l’indice des prix à la consommation (CPI) core, qui exclut les éléments volatils comme l’énergie et l’alimentation, a progressé de 0,2% sur un mois et de 4,7% en rythme annuel, après 0,2% et 4,8% en juin, a annoncé jeudi le département américain du Travail (Bureau of Labor Statistics). L’inflation totale a progressé de 0,2% en rythme mensuel, comme attendu et comme en juin, et de 3,2% en rythme annuel, ce qui est légèrement inférieur à l’anticipation du consensus (+3,3%), contre +3% en juin. Une progression qui s’explique par une réduction à compter de maintenant des effets de base favorables sur les prix de l’énergie. «L’inflation est exactement comme prévu, confirmant une tendance sous-jacente à la désinflation, relèvent les économistes d’UBP. Les prix se sont encore normalisés, les variations mensuelles des prix se rapprochant d’une variation plus ‘normale’ de 0,2 % en rythme mensuel pour plusieurs secteurs.»

C’est la première fois depuis deux ans que l’inflation mensuelle est aussi faible pendant deux mois consécutifs. En rythme annualisé, elle est désormais proche de la cible de 2% de la Fed. «C’est une publication dovish (accommodante) avec un CPI ‘headline’ accélérant moins que prévu, à 3,2 % en glissement annuel. La baisse de l’indice core est aussi la bienvenue et pourrait donner à la Fed plus de confort pour maintenir les taux inchangés et se donner ainsi du temps pour évaluer la situation», affirment les analystes de XTB MENA. Sur les marchés monétaires, la probabilité d’un statu quo en septembre s’est renforcée à 90%, selon l’outil FedWatch de CME Group. Elle était de 86% avant la publication du CPI et de 82% il y a une semaine. Les anticipations de baisse de taux à plus long terme évoluaient peu, le marché anticipant toujours des Fed funds à 4% fin 2024, contre 5,5% actuellement.

Ralentissements des loyers

Comme attendu, le ralentissement de la hausse des prix des loyers (Shelter, qui incluent également une estimation d’un loyer virtuel payé par les propriétaires de leur logement) a fortement contribué à la diminution de l’inflation core, à hauteur de 90%. «La dynamique de désinflation est en train de changer de nature: c’est essentiellement l’énergie qui a fait baisser l’inflation au premier semestre, mais c’est l’inflation sous-jacente (le logement et dans une moindre mesure les transports) qui va baisser au second, affirme Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. L’inflation totale pourrait connaitre une période de relative stabilité autour des niveaux actuels, la baisse de l’inflation sous-jacente contrecarrant des effets de base ‘prix à la pompe’ nettement favorables.»

Par ailleurs, les inscriptions au chômage hebdomadaires aux Etats-Unis ont surpris à la hausse. Elles ont augmenté de 21.000 à 248.000 lors de la semaine au 5 août, selon les données publiées jeudi aussi par le département du Travail, alors que les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines progresse également à 231.000 contre 228.250 la semaine précédente. Le signe que le marché du travail commence aussi à ralentir. Si cette hausse se confirme, elle devrait commencer à se voir dans les données mensuelles prochainement.

Mais certains doutes persistent au vu de l’évolution des marchés. Après la réaction initiale positive, les rendements sur les emprunts d’Etat américains sont repartis à la hausse sur la partie longue, celui à 10% repassant au-dessus de 4%, tandis que les actions à Wall Street ont réduit leurs gains. L’indice S&P 500 progressait 0,4% à mi-séance.

Doutes à moyen terme

Le sentiment dans le marché était plus hésitant, car ces données ne sont pas suffisantes pour déclarer la victoire sur l’inflation. Sur les marchés, les swaps d’inflation à moyen terme (5 ans dans 5 ans) restent élevés, montrant que les investisseurs doutent dans la capacité de la Fed, mais aussi de la Banque centrale européenne, à ramener l’inflation à 2%.

La présidente de la Fed de San Francisco a réagi peu après la publication de l’inflation, estimant que les chiffres étaient largement comme attendus, mais notant que la banque centrale avait «encore du travail» avant de crier victoire. La Fed doit encore décider si elle doit relever une nouvelle fois ses taux et combien de temps les taux doivent-ils être maintenus à ces niveaux, a-t-elle précisé. Les membres de la Fed sont divisés sur le chemin à prendre à partir de maintenant. Une partie d’entre eux estiment que le resserrement massif réalisé en un an et demi produit déjà ses effets, l’autre estime que d’arrêter trop tôt le resserrement risque d’entraîner une réaccélération de l’inflation.

Une interrogation partagée par certains opérateurs dans le marché qui notaient jeudi que l’inflation totale ne bénéficiera plus désormais des effets de base favorables liés aux prix de l’énergie, que la hausse récente du baril de pétrole va avoir un impact dans les données des prochains mois et que l’inflation core risque aussi d’avoir atteint un point bas dans l’immédiat. L’inflation super core (qui exclut non seulement l’énergie, mais aussi le logement) a progressé de 0,2% sur un mois, selon Bloomberg, et a accéléré à 4,1% en rythme annuel pour la première fois cette année. Or, au même titre que l’indice core PCE (indice de prix à la consommation des ménages), le CPI super core est la donnée la plus regardée par la Fed pour sa politique monétaire. D’ici à la prochaine réunion de septembre, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, et ses autres membres, pourront aussi compter sur la publication des données d’emploi et sur l’inflation en août pour affiner leur décision.

A lire aussi: