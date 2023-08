Les marchés trébuchent avec la dégradation surprise de la note des Etats-Unis

Les marchés financiers ne pouvaient pas rester totalement de marbre après la décision de Fitch de retirer à son tour aux Etats-Unis leur rating triple A . Mardi dans la soirée, l’agence de notation a dégradé la note américaine de AAA à AA+ presque 12 ans jour pour jour Standard & Poor’s. Un geste que personne n’attendait et qui interroge sur son timing. «Est-ce lié à un calendrier interne ou à des facteurs politiques ? s’interroge Laurent Benaroche, gérant Global Macro chez Edmond de Rothschild AM (Edram). Il est en effet étonnant qu’ils n’aient pas dégradé la note plus tôt et surtout que cela arrive après la fin des négociations sur le plafond de la dette alors que la conjoncture américaine se montre résiliente.» D’autant plus que cela intervient à un moment de l’année où la liquidité est faible, exacerbant les mouvements de marché.

Dans la foulée de cette annonce, les actions européennes ont dans un premier temps corrigé avant de réduire leur recul. Mais avec l’ouverture en nette baisse de Wall Street et le rebond des taux longs américains (dans le sillage également des données ADP sur l’emploi américain montrant sa robustesse), les marchés européens ont à nouveau creusé leurs pertes.

L’indice Euro Stoxx 50 a terminé en baisse de 1,6%, quasiment au plus bas de la séance. A Paris, le CAC 40 a perdu 1,3%, et le Dax 1,3% à Francfort. A mi-séance, à Wall Street, l’indice S&P 500 reculait de 1,3% et le Nasdaq de 2,3%. Sur les marchés de taux, qui étaient relativement calmes avant l’ouverture des marchés américains, le rendement de l’emprunt d’Etat américain à 10 ans s’écartait de 8 points de base, à 4,10%, un niveau qu’il n’avait pas vu depuis novembre 2022.

Pourtant, les analystes se montraient plutôt confiants face à l’impact d’une décision qui ne change pas fondamentalement, selon eux, la donne pour les marchés financiers. «Même s’il faut rester prudent dans la période actuelle où la liquidité est plus faible, nous ne sommes pas inquiets des répercussions sur le marché de cette décision car cela ne remet pas en cause la solvabilité des Etats-Unis», nuance toutefois Vincent Juvyns. Le credit default swaps (CDS) des Etats-Unis est resté stable. Au contraire, en cas de remous prolongés sur les marchés actions, celui-ci estime que les emprunts d’Etat américains pourraient profiter de leur statut de valeurs refuge, comme ce fut le cas en août 2011 lors de la dégradation par S&P de la note des Etats-Unis. En Europe, le mouvement de prises de bénéfices sur les actions s’est traduit par une fuite des investisseurs vers la dette souveraine. Le rendement du Bund 10 ans s’est détendu de 3 points de base (pb), à 2,52% et celui de l’OAT de même maturité de 2 pb, à 3,07%.

Décision justifiée

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit qu’elle désapprouvait la décision de Fitch, la considérant comme «arbitraire et établie sur des données obsolètes». Mais pour la plupart des observateurs, cette baisse de la notation est justifiée au vu de la dégradation des finances publiques américaines. «Si le risque pays n’est pas remis en cause, la dégradation de Fitch a le mérite de mettre en évidence la problématique de la dette et des déficits publics américains», affirme Laurent Benaroche. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. «Certes, les Etats-Unis bénéficient d’une situation particulière en tant que première économie mondiale et grâce au dollar, mais leur niveau de dette publique sur le produit intérieur brut (PIB) qui devrait atteindre près de 120% d’ici peu n’est pas compatible avec le niveau moyen de 39% pour les autres pays notés AAA», souligne Alain Guélennoc, gérant chez Federal Finance Gestion. D’autant que le deficit budgétaire est, lui aussi, significatif.

«La décision de Fitch interpelle à plusieurs égards, poursuit Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie de marché chez Natixis IM. D’abord celle du timing. L’annonce coïncide avec la mise à jour du programme de financement du Trésor américaine où, sans surprise, ce dernier fait état d’une forte hausse de ses besoins de financement sur la fin de l’année. Ensuite, cela interroge sur le caractère soutenable de la trajectoire budgétaire américaine à moyen-long termes dans un contexte où la charge de la dette pèsera énormément sur les déficits dans les prochaines années, réduisant les marge de manœuvre des Etats-Unis et donc leurs capacités à absorber les chocs exogènes.» Ce diagnostic est partagé par Steven Zeng, stratégiste chez Deutsche Bank (DB): «la trajectoire actuelle de la dette est insoutenable. Le déficit américain est en passe d’atteindre 7% du PIB cette année, le CBO prévoyant actuellement un déficit d’environ 6 % du PIB pour chacune des 3 prochaines années. À moins que l'économie ne progresse à un rythme plus rapide, le ratio dette sur PIB va augmenter. Si quelques années de déficits ne sont pas nécessairement un problème, la trajectoire actuelle des finances publiques et de la dette des États-Unis est une cause légitime de préoccupation.»

Même si la capacité à se financer des Etats-Unis n’est pas remise en cause à court terme, Mabrouk Chetouane relève aussi qu’un tel contexte est moins favorable à la détention d’emprunts américains, en particulier si la trajectoire du ratio dette sur PIB emprunte une trajectoire explosive «Cela pourrait se traduire par un ajustement à la hausse des taux et des ventes forcées de titres en particulier de la part de porteurs historiques comme la Chine ou le Japon», estime ce dernier.

Catalyseur

La décision de Fitch pourrait de fait servir de catalyseur à une reconstitution de la prime de terme. «Nous pensons que le risque d’une perte de confiance des investisseurs aura davantage d’impact sur la pente de la courbe que sur la trajectoire des taux, souligne Laurent Benaroche, qui note une certaine pentification depuis quelques jours, liée à la hausse des prix des matières premières et aux discours des banques centrales. Il va falloir reconstituer la prime de terme qui est encore négative.» Le stratégiste de Deutsche Bank anticipe également une repentification de la courbe des taux américaine. «Avec, en toile de fond, la sortie progressive de la Banque du Japon de sa stratégie de contrôle de la courbe, la demande pour la dette des États-Unis pourrait simplement être plus faible à l’avenir, et une augmentation des émissions du Trésor devrait être compensée par des primes de terme plus élevées tout au long de la courbe», juge pour sa part le stratégiste de Deutsche Bank.

La décision de Fitch pourrait aussi favoriser un écartement du spread Bund-Treasuries. «Etonnamment, les Etats-Unis n’ont pas de plan de réduction de dette, contrairement aux européens dont les règles communautaires placent les finances publiques dans un cadre plus contraint», souligne Alain Guélennoc. On pourrait donc avoir un attrait relatif pour la dette européenne.» Mercredi, la différence de taux augmentait du fait de la hausse des rendements américains alors que ceux de la zone euro diminuaient. Dans ses arguments justifiant sa décision, Fitch avançait aussi la dégradation depuis 20 ans de la gouvernance marquée par les innombrables tensions autour du plafond de la dette. «Le processus de décision sur le plafond de la dette américaine gagnerait à être fluidifié», relève également Vincent Juvyns.

Prises de bénéfices

En revanche, la réaction des marchés actions semblait avant tout justifiée par la forte hausse des indices depuis le début de l’année. «La baisse des actions mercredi tient plus de prises de bénéfices, confirme Paul Jackson, stratégiste chez Invesco. Le marché avait déjà commencé à décrocher mardi en réponse à la hausse récente des taux longs américains et à la détérioration de la conjoncture en Europe et en Chine. La décision de Fitch ne nous semble être qu’un catalyseur supplémentaire.»

Pour ce dernier, les niveaux de valorisation des actions sont difficiles à justifier compte tenu du récent mouvement des taux longs. «La décision de Fitch consolide cet ajustement», juge-t-il. Le stratégiste ne serait pas étonné de voir la correction se poursuivre compte tenu des valorisations mais pour des éléments plus fondamentaux dans une fourchette comprise entre 5 et 10%. «Le marché est sans doute allé trop loin à un moment où beaucoup de nuages s’amoncèlent», poursuit Laurent Bénaroche.

Lors de l’été 2011, au moment de la dégradation par S&P de la note des Etats-Unis, les investisseurs avaient privilégié les emprunts d’Etat américains, le dollar tandis que les actions avaient corrigé. Paul Jackson rappelle toutefois que l’impact pour les actifs financiers avait été temporaire et pas si important, dans un contexte de marché bien plus dégradé.

