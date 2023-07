La Fed monte ses taux à 5,5%

Ce qui est dit doit être fait. La Réserve fédérale (Fed) américaine a comme prévu relevé ses taux d’un quart de point mercredi et n’a pas fourni de nouvelles indications quant à ses intentions pour les prochains mois.

Après la pause décidée en juin pour ménager l'économie et prendre le temps d'évaluer les effets du resserrement monétaire réalisé depuis un an, les responsables de la banque centrale ont décidé à l’unanimité de procéder à un nouveau tour de vis.Le taux des fonds fédéraux se trouve ainsi porté entre 5,25% et 5,5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, afin de freiner une inflation qui se maintient nettement au-dessus de l’objectif de 2% par an de la Fed malgré une tendance au ralentissement ces derniers mois.

L’institution n’a pas apporté de modification significative au communiqué annonçant sa décision par rapport à celui du mois de juin. «Pour déterminer l’ampleur du resserrement supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour faire revenir l’inflation à 2% à terme, le comité prendra en compte les effets cumulés du durcissement de la politique monétaire, les délais dans lesquels la politique monétaire affecte l’activité économique et l’inflation, ainsi que les développements économiques et financiers», indique le communiqué. Après le statu quo du mois de juin, le président de la Fed, Jerome Powell, et plusieurs banquiers centraux avaient jugé que deux ajustements de taux supplémentaires seraient nécessaires d’ici à la fin de l’année pour restaurer la stabilité des prix.

Inflation en baisse

En juin, les prix à la consommation hors énergie et alimentation ont connu leur plus faible augmentation depuis plus de deux ans aux Etats-Unis, avec une hausse de 0,2% par rapport au mois de mai. Au cours des six mois précédents, la hausse de cet indice de base était nettement plus rapide, d’environ 0,4% par mois.

Ce bon chiffre a relancé le scénario d’une fin imminente de la campagne de hausse des taux engagée en mars 2022, après un ultime durcissement en juillet, largement anticipé par le marché. Sur les 12 derniers mois, la hausse des prix hors alimentation et énergie reste toutefois de 4,8%, un chiffre nettement plus faible qu’il y a un an, mais toujours éloigné du rythme souhaité par la Fed.

Les bonnes performances de l'économie américaine ces derniers mois et la vigueur persistante du marché du travail rendent par ailleurs peu probable l’officialisation de la fin de la remontée des taux, tant qu’un rebond de l’inflation n’est pas durablement écarté.