Les taux longs continuent de se tendre aux Etats-Unis

La multiplication de vents contraires a de nouveau fait chuter les marchés de taux jeudi, portant ces derniers à leur plus haut niveau cette année aux Etats-Unis, et entraînant dans leur sillage une grande partie des autres classes d’actifs, notamment les actions. Les rendements des emprunts d’Etat américains, les Treasuries, ont encore bondi sur leur partie long terme. Celui à 10 ans a progressé de 11 points de base (pb), à un plus haut cette année de 4,18%, revenant à ces niveaux de novembre 2022. La partie très longue, au-delà de 30 ans, étaient la plus affectée par la correction. Le rendement de l’emprunt à 30 ans a bondi de 13 pb, à 4,49%. En annonçant qu’il était vendeur des Treasuries 30 ans pour couvrir l’impact de taux plus élevés sur les marchés actions, le patron du hedge funds Pershing Square CM, Bill Ackman, a en partie contribué à ce mouvement.

Sur les marchés actions, alors que les places européennes perdaient autour de 0,9%, également affectées par des résultats semestriels mitigés et des perspectives peu rassurantes de certaines entreprises dont l’allemand Infineon, Wall Street limitait sa baisse à mi-séance, l’indice S&P 500 perdant 0,3% et le Nasdaq 0,1%. Ils avaient fortement baissé la veille. Signe de la nervosité d’un marché peu liquide, l’indice Vix de volatilité implicite de l’indice S&P 500 a bondi de 3 points, à 16,60 points, au plus haut depuis fin mai.

La décision de Fitch de rétrograder la note des Etats-Unis de AAA à AA+ mardi soir, qui a toutefois eu le mérite de mettre en lumière la situation difficile des finances publiques américaines, n’a été qu’un catalyseur supplémentaire dans la baisse des marchés. En réalité, c’est l’annonce par le Trésor américain de son programme de refinancement, supérieur aux attentes des analystes, qui a provoqué le fort ajustement des taux cette semaine et la repentification de la courbe. Le spread entre les rendements 10 ans et 2 ans de la dette américaine est passé de -95 pb à -71 pb.

102 milliards de dollars

Ce programme, pré-annoncé lundi et confirmé mercredi par le Trésor, «semble légèrement supérieur aux attentes très récemment révisées, notent les stratégistes de Deutsche Bank. Fitch a d’ailleurs cité cette augmentation des besoins comme un facteur clé dans sa décision d’abaisser sa note. Il est peu probable que l’augmentation des émissions annoncée mercredi soit la dernière.»

Le Trésor américain a annoncé une augmentation de la taille de ses ventes trimestrielles d’obligations pour la première fois depuis deux ans et demi, à 102 milliards de dollars lors de ces adjudications trimestrielles, afin de financer la forte augmentation du déficit budgétaire. Il prévoit également des ventes plus importantes de dettes sur l’ensemble des échéances. Cette augmentation des émissions doit être compensée par une hausse de la prime de terme. Ce que traduit l’ajustement des taux depuis le début de la semaine. D’autant que le Trésor américain a simultanément annoncé qu’il s’attend à ce que de nouvelles augmentations progressives soient probablement nécessaires au cours des prochains trimestres jusqu’en 2024.

A lire aussi: