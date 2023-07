L’inflation en zone euro n’altère pas le message de la BCE

L’inflation poursuit sa décrue dans la zone euro à la faveur de la baisse des prix de l’énergie et de l’alimentation. L’indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a augmenté de 5,3% sur un an en juillet, en ligne avec les attentes des économistes et après +5,5% en juin, selon la première estimation publiée lundi par Eurostat. La hausse des prix hors alimentation, énergie, alcool et tabac, c’est-à-dire l’inflation core, stagne en revanche à 5,5% alors que le consensus l’anticipait à 5,4%.

Ces chiffres étaient très attendus par les investisseurs alors que la Banque centrale européenne (BCE) se dit désormais dépendante des données pour ses prochaines décisions de politique monétaire. Les stratégistes de Deutsche Bank soulignaient ce matin dans une note que les données d’inflation publiées vendredi par l’Allemagne (+6,5%), la France (+5,1%) et l’Espagne (+2,1%) avaient déjà fourni une bonne idée du niveau d’inflation en juillet et de la poursuite de sa baisse. Lundi, l’Italie a annoncé de son côté une progression de 6,4% des prix à la consommation ce mois-ci sur un an, en données harmonisées, et une baisse de 1,5% sur un mois.

L’accalmie de l'énergie

La décrue de l’inflation dans la zone euro est principalement liée à la baisse des prix de l’énergie de 6,1% sur un an. La hausse des prix des aliments transformés continue de diminuer à 11,3% sur un an, contre 12,4% en juin. Mais ils progressent encore de 0,4% sur un mois. L’inflation des prix des biens continue également de ralentir à 5% contre +5,5% le mois précédent. Elle progresse dans les services à 5,6% contre 5,4% en juin.

L’inflation en juillet est la plus faible depuis janvier 2022, notent les stratégistes de Deutsche Bank, mais l’inflation core n’est que quelques points sous son pic de mars à 5,7%, ajoutent-ils. Une déception pour les économistes d’Oxford Economics. «L’inflation totale s’est modérée de 0,2 point à 5,3% en juillet dans le sillage de prix alimentaires et d’énergie plus bas tandis que l’inflation cœur reste à 5,5%, ce qui est décevant», affirme Ricardo Amaro, économiste senior chez Oxford Economics pour qui cela reflète des tendances distinctes en termes de poursuite de la détente de l’inflation sous-jacente des biens, mais un nouveau sommet de l’inflation des services. «Nous pensons que les composantes liées aux vacances ont entraîné cette augmentation dans les services», ajoute ce dernier. «La BCE est désormais en mode entièrement dépendant des données et il est peu probable que les publications d’aujourd’hui modifient le message de la conférence de presse de jeudi dernier», affirme Marc de Muizon, analyste chez Deutsche Bank Research.

Des données scrutées par la BCE. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, maintient l’incertitude sur les futures décisions de politique monétaire de l’institution, en déclarant dans un entretien publié dimanche sur le site du Figaro qu’une éventuelle pause en septembre ne serait pas forcément définitive. Lors de la dernière conférence de presse qui a suivi sa neuvième hausse de taux à 3,75%, un pic depuis 2000, cette dernière avait déjà expliqué que la suite des événements était encore incertaine.

Si elle a noté que la BCE se «rapproche du but» sur son objectif d’inflation, elle a de nouveau laissé la porte ouverte à différentes options. Et de préciser : «nous agirons en fonction de notre analyse de ces données. Il y aura peut-être une nouvelle augmentation des taux directeurs, ou peut-être une pause» en septembre, a-t-elle déclaré au Figaro. Mais en cas de pause, rien ne garantit qu’elle soit définitive, a-t-elle ajouté. «Il faut que l’inflation soit durablement ramenée à sa cible», a-t-elle indiqué citant un «climat d’incertitude».

Retour à la croissance

La présidente de la BCE a par ailleurs noté que les chiffres du produit intérieur brut (PIB) étaient «plutôt encourageants», notamment pour la France et l’Allemagne. «Ils confortent notre scénario d’une croissance de 0,9% du PIB de la zone euro cette année». Un optimisme conforté par la première estimation du PIB pour le deuxième trimestre publiée lundi montrant un retour de la région à la croissance et supérieure aux attentes.

La zone euro a enregistré une progression de 0,3% de son PIB sur la période par rapport aux trois mois précédents, selon Eurostat, contre +0,2% attendu par les économistes. Sur un an, sa hausse atteint 0,6%. Au premier trimestre, l'économie en zone euro était restée stable d’un trimestre sur l’autre, après -0,1% au quatrième trimestre 2022.

Le PIB a progressé de 0,5% sur le trimestre en France et de 0,9% sur un an, et de 0,4% en Espagne (+1,8% sur un an). Avec une croissance étale sur un trimestre, l’Allemagne reste en contraction sur un an (-0,1%). L’Italie a en revanche vu son PIB reculer de 0,3% par rapport au trimestre précédent, la croissance sur un an revenant à 0,6%. «La vigueur apparente de la croissance trimestrielle globale a été tirée par quelques pays et masque une dynamique sous-jacente qui est probablement beaucoup plus proche de la stagnation, comme le révèle l'évolution de la demande intérieure dans les publications nationales», nuance Marc de Muizon.

Sur les marchés, les places boursières étaient en légère hausse en Europe vers 12h. Les marchés de taux se tendent légèrement. Le rendement du Bund à 10 ans progresse de 4 points de base (pb), à 2,5%. Celui de l’OAT de même maturité de de 4 pb également à 3,06%.

