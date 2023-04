La Fed se trouve face à une situation délicate

Les marchés et les analystes sont unanimes, le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui se réunit les 2 et 3 mai procédera mercredi à son troisième relèvement de 25 points de base (pb) après février et mars, à 5,25% pour le haut de fourchette des taux Fed funds, ce qui constituerait le taux terminal pour ce cycle monétaire.

Le rebond prématuré en janvier-février de l’économie américaine et les propos du président Jerome Powell avaient alors porté les anticipations de taux terminal jusqu’à 5,85% (haut de fourchette) avec une hausse de 50 pb le 3 mai. Mais les déboires de Silicon Valley Bank ont initié le 9 mars une crise des banques régionales américaines qui a semblé accélérer le resserrement monétaire en cours.

Retour à la «normale» ?

Pointée du doigt pour ne pas avoir vu ces craquements venir, la banque centrale avait réagi très rapidement en réinjectant des liquidités auprès des banques en difficulté dès le 12 mars. Une stabilisation de la situation qui doit lui permettre de se concentrer à nouveau sur l’inflation, a expliqué mi-avril le gouverneur Christopher Waller, toujours préoccupé par le marché du travail, et peu convaincu que le stress bancaire entraîne un resserrement du crédit assez fort pour ralentir l’économie. Dans le cas contraire, il a ajouté que «nous n’aurons pas à faire autant» de hausses que prévu, certain que les taux ne devraient de toute manière pas rebaisser avant longtemps.

Les marchés jugent qu’un cycle d’assouplissement recommencera dès l’automne, pour ramener les taux à 4,50%-4,75% fin 2023, au lieu de fin 2024 pour les économistes…

Les prochaines enquêtes sur les banques, dont la Senior Loan Survey de la Fed début mai, donneront plus d’indications sur les turbulences causées par la crise des banques régionales. Ces établissements avaient déjà resserré leurs conditions de crédit et diminué leurs prêts aux entreprises et à l’immobilier commercial depuis décembre-janvier, mais ni sur les crédits immobiliers résidentiels - en très grande partie garantis par les agences –, ni sur les crédits à la consommation (cartes/autos). «Les prêts accordés par les petites banques à l’immobilier commercial ont nettement ralenti, tombant de plus de 200 milliards de dollars en rythme annuel fin 2022 à 80 milliards mi-avril, alors que ceux des grandes banques, moins exposées à ce segment, n’ont quasiment pas varié, rappelle Florence Pisani, directrice de la recherche chez Candriam. Un resserrement marqué du crédit aux entreprises pourrait pousser l’économie en récession, mais la consommation, l’emploi et la progression des salaires résistent bien pour l’instant. Une récession devrait pouvoir être évitée tant que ce sera le cas.»

Certains voyaient les récentes difficultés de First Republic Bank compliquer une hausse des taux et le fameux atterrissage en douceur. Certes, la croissance américaine est ressortie jeudi à 1,1% pour le premier trimestre, au lieu de 2% attendus, avec une baisse des investissements, mais avec aussi un gros effet négatif lié aux stocks à chaque début d’année, et des dépenses de consommation en forte hausse (+3,7%).

La consommation PCE de vendredi a un peu relativisé les très bons chiffres de janvier-février liés à la météo avec une consommation stable en mars (0%, et -0,1% en termes réels), et une inflation annuelle PCE en baisse (4,2%) mais également toujours trop haute pour la partie sous-jacente (4,6%). L’indice trimestriel du coût du travail (ECI) publié en même temps enregistre, lui, une trop faible diminution (de 5,1% à 4,8%)… «Les craintes de stagflation sont exagérées, mais la récession semble plus probable», commente James Knightley, chef économiste d’ING, anticipant une baisse de la consommation, voire de l’investissement au deuxième trimestre au vu du sentiment pessimiste des petites entreprises (NFIB).

Canaux de transmission moins directs

Si la hausse des taux touche à sa fin, l’incertitude porte encore sur la durée de cette phase restrictive, et les autres moyens de limiter les liquidités dans le système. En mettant à disposition des banques un nouveau Programme de financement bancaire à terme (BTFP) avantageux en plus du guichet d’escompte, la Fed avait remonté son bilan de 8.342 à 8.734 milliards de dollars entre le 7 et le 21 mars, avant de le rebaisser depuis à 8.593 milliards le 18 avril. «La question de la réduction du bilan en cours, ou Quantitative Tightening (QT) de 95 milliards par mois, pourrait revenir sur la table pour atténuer la création de crédit, mais pas pour mercredi, juge Guillaume Martin, stratégiste taux chez Crédit Agricole CIB. Le problème, au vu des taux à 1 mois qui ont rechuté de 4,75% à 4,25% en avril, reste que les canaux de transmission monétaires sont moins directs et centralisés aux Etats-Unis qu’en Europe où tous les circuits passent par le secteur bancaire.»

L’expert rappelle que, outre-Atlantique, les grandes banques avaient réduit leurs dépôts (en proportion) dès 2021 et que, si les petites banques ont été pleinement exposées à la normalisation monétaire ces derniers mois, cela n’a pas été au détriment de la liquidité court terme, massivement reversée auprès des fonds monétaires (MMF et MMF Prime en particulier), qui apportent de meilleurs rendements - et plus de liquidité/flexibilité (J+1) que les dépôts bancaires.

«Faute de bons du Trésor à court terme (T-Bills) en quantité suffisante, surtout avec le blocage actuel du plafond de la dette, les MMF font un peu de financement garanti avec d’autres institutions bancaires (reverse repo), du financement des agences fédérales, mais encore pour plus de 50% de leurs encours du dépôt au jour le jour RRP O/N auprès de la Fed (plus de 2.200 milliards), ajoute Guillaume Martin. Une solution pour améliorer la transmission pourrait être de réduire la rémunération de cette facilité (4,80% ou 20 pb au-dessous du bas de la fourchette Fed funds). Peut-être dans les prochains mois.»

