La Fed ne se voit pas au bout du chemin

Chaque jour apporte son lot de nouvelles contradictoires sur l’économie américaine. Ce fut encore le cas jeudi avec des demandes hebdomadaires d’indemnités chômage en diminution à un plus bas de deux mois (228.000). Une publication qui a un peu remonté la probabilité d’une autre hausse de taux de la Fed pour le 1er novembre, de 30% à 35%, et porté un coup au Nasdaq (-2,05%). Pour autant, la hausse du taux directeur de 5,25% à 5,50% le 26 juillet par le Comité de politique monétaire (FOMC) est acquise depuis mi-mai. Tandis que la probabilité d’une autre hausse le 20 septembre reste, elle, assez faible (16%).

Inflation sous-évaluée ?

Pourquoi envisager une pause en septembre pour reprendre par la hausse en novembre ? «Cette échéance de novembre aura probablement lieu dans un contexte de récession, alors que les taux réels deviennent plus restrictifs : nous ne nous attendons pas à ce que cette deuxième hausse prévue dans les ’dots’ se matérialise», a déclaré Philip Marey, stratégiste senior de Rabobank en réponse à une enquête Bloomberg. Jerome Powel devrait tout de même garder cette option ouverte, comme il l’a clairement dit à Sintra le 28 juin. «Le président de la Fed a semblé très mal à l’aise lorsqu’il est revenu sur les prévisions de son staff n’indiquant pas un retour de l’inflation PCE avant 2026 (2,1% fin 2025 ; 2,2% pour le ‘core PCE’), remarque Raphaël Gallardo, chef économiste de Carmignac. Après un été ‘gagnant’ sur le front de l’inflation grâce à des effets de base (en glissement annuel) et de saisonnalité (en glissement mensuel) largement favorables, les données de la rentrée risquent de décevoir.»

Les derniers éléments avaient plutôt laisser penser à une dernière hausse de taux en juillet, notamment la publication de l’inflation sous-jacente à 0,158% en rythme mensuel (1,9% en rythme annuel par extrapolation). Mais le potentiel de désinflation restant n’est peut-être pas si important qu’il en a l’air. «L’indice Manheim sur les voitures d’occasion reflète les enchères de grossistes, mais pas le problème de stocks sur les voitures neuves (ni d’autres postes liés en forte hausse comme l’assurance auto ou les réparations). Et la baisse des prix sur les services a été complètement faussée par les effets de désaisonnalisation, comme on l’a vu sur les billets d’avion avec -8,1% sur un mois avec un trafic aérien record et un prix du kérozène en hausse», poursuit Raphaël Gallardo. La recherche de Bank of America (BofA) dénonce aussi des effets statistiques.

L’algorithme utilisé par le BLS (US Bureau of Labor Statistics) fonde sa correction sur cinq ans, mais avec désormais trois étés (2020, 2021, 2022) fortement perturbés par les phénomènes de réouverture de l’économie. L’économiste de Carmignac craint qu’il atténue fortement le taux «core CPI» au troisième trimestre, et le renforce donc à partir du quatrième trimestre. Il rappelle aussi que, en lien avec son mode de calcul, le poste services de santé verra sa contribution au «core CPI» augmenter à nouveau de 4 points de base (pb) par mois (0,5% en rythme annualisé) à partir d’octobre.

Pour comprendre les ressorts de la consommation et de l’inflation américaines, l’argument de l’excès d’épargne Covid n’a plus lieu d’être : les ménages à faible revenu l’ont dépensée ; les ménages riches ne la dépenseront plus. En revanche, l’excès de cash des entreprises, qu’elles replacent désormais à plus de 5%, induit un ratio de paiement net des intérêts sur les profits en baisse autour de 1%, ont relevé Albert Edwards et Jitesh Kumar, stratégistes chez Société Générale CIB. «Nous avons conclu qu’une importante proportion d’emprunts à taux fixe souscrits en 2020-2021 survit dans les bilans sous la forme de dépôts à taux variable et augmentent les bénéfices nets plutôt que de les déduire comme d’habitude.» De quoi expliquer les retards de la transmission monétaire dans un certain nombre de secteurs.

Boucle prix-salaires ?

De quoi supporter aussi des hausses de salaires (4,4% sur un an) et un marché de l’emploi robuste. Au-delà des statistiques sur les indemnités chômage, fortement perturbées par les changements de droits dans certains Etats (Minnesota, Ohio) et les problèmes de saisonnalité, avec de moindres fermetures estivales des usines automobiles pour de la maintenance ou du rééquipement dans cette période de trop faibles stocks. «Comme pour les créations d’emplois (NFP) ou les postes vacants (Jolts), il vaut mieux regarder les flux nets, ajoute Raphaël Gallardo. On n’aura pas de détente franche des pressions salariales tant qu’on restera au-dessus de 80.000 NFP mensuels, ce qui correspond peu ou prou à 275.000 demandes d’inscription au chômage par semaine.»

Dans ce contexte économique encore brouillé, la direction des salaires reste cruciale. Le gouverneur Christopher Waller semble avoir remporté l’idée d’un possible «soft landing» sur l’inflation sans s’attaquer au chômage (graphique ci-dessous). «Mais il reste peu probable que la Fed puisse rejoindre la cible d’inflation de 2% en s’attaquant seulement aux postes vacants, commente Raphaël Gallardo. Les économistes Ben Bernanke et Olivier Blanchard ont publié fin mai pour Brookings et PIIE un nouveau modèle montrant bien que, si les effets inflationnistes d’un choc sur l’énergie, l’alimentation ou l’offre de produits intermédiaires s’effacent au bout de deux trimestres, ceux d’un choc postes vacants/chômeurs sont durables et s’amplifient avec le temps.» Partant de là, le nouveau taux de chômage d’équilibre pourrait être de 5%, plutôt que des 4,5% évoqués. «Faute de consensus, Jerome Powell semble dire qu’il fait l’effort d’attendre avant de remonter encore les taux, mais au risque qu’un nouveau choc exogène - par exemple sur les prix des céréales ou de l’énergie avec la guerre en Ukraine - ne vienne encore le mettre en échec dans ce délai de trois ans, et provoque le désencrage tant redouté des anticipations d’inflation», conclut l’économiste de Carmignac.

