Deux banques françaises résistent en Bourse après la baisse des taux souverains

Les annonces de la Banque centrale européenne ne sont pas du goût de tout le monde. Alors que le discours plutôt accommodant de l’institution de Francfort a fait chuter les rendements des obligations souveraines européennes et bondir les marchés actions jeudi après-midi, les titres de plusieurs banques ont fait le chemin inverse. Mais pas toutes.

Après avoir particulièrement profité de la hausse des taux l’an dernier, les banques irlandaises ont ainsi brusquement basculé dans le rouge vers 15h. En clôture, AIB baissait de 3,5% et Bank of Ireland de 2,3% après avoir perdu jusqu’à 5% en séance. A la fête en 2022, les banques espagnoles Caixabank et Bankinter tombaient de 1,6% et 1,2% respectivement alors qu’elles étaient dans le vert en début d’après-midi.

En Allemagne, Deutsche Bank a amplifié ses pertes de la matinée liées à la publication de ses comptes annuels pour clôturer en recul de 6,5%. Commerzbank, qui a bondi de 30% l’an dernier, a perdu 4,4%. Les italiennes Unicredit et Intesa Sanpaolo ont peu réagi après avoir légèrement reculé en 2022 alors que Banco BPM, à l’honneur l’année dernière, a abandonné 1,7%.

Le Crédit Agricole et la Société Générale surnagent

En France, le bilan est plus contrasté. Le Crédit Agricole et la Société Générale, qui n’ont pas franchement profité de la hausse des taux d’intérêt l’an dernier, perdant plus de 20% en Bourse sur la période, ont terminé la séance dans le vert à respectivement +1% et +0,5%. A l’inverse, BNP Paribas a perdu 2,5%. La plus grande banque française avait mieux résisté en 2022 avec un repli limité à 12%. Elle est aussi moins exposée au surcoût lié à la hausse de la rémunération du Livret A que le Crédit Agricole et la Société Générale.

En dehors du secteur bancaire, les valeurs technologiques ont particulièrement profité de la détente sur le front des taux d’intérêt. Dassault Systèmes, déjà porté par de bons résultats annuels, a accéléré sa hausse pour terminer dans le vert de +13,7%. Ubisoft a gagné 9%, Atos 8% et Capgemini 6,5%. De son côté, le CAC 40 a grimpé de 1,26% en profitant pour toucher un nouveau plus-haut depuis janvier 2022.