DWS nomme une directrice générale pour sa JV taïwanaise

DWS, la filiale de la gestion d’actifs de Deutsche Bank, vient de nommer Eva Huang, jusqu’ici directrice de la couverture clientèle en Chine, au poste de directrice générale pour son joint-venture à Taïwan. Dénommée DWS Far Eastern, il s’agit d’une joint-venture entre DWS et Far Eastern Group. Elle sera chargée de la direction des équipes régionales afin de renforcer les initiatives digitales comme la tokenisation. Elle sera rattachée à Vanessa Wang, directrice de la division de la couverture clientèle pour l’Asie-Pacifique.

Eva Huang travaille chez DWS depuis 2015. Elle a auparavant occupé le poste de directrice commerciale pour la Chine continentale et Singapour chez BlueBay Asset Management de 2013 à 2015. Elle a également été directrice adjointe chez AllianzGI de 2004 à 2012.