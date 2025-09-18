Les marchés émergents affirment leur surperformance en 2025
Les marchés d’actions comme d’obligations affichent des performances inédites sur la décennie. Ils sont soutenus par la baisse du dollar et désormais par l’assouplissement monétaire de la Fed. Mais des défis demeurent.
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Quand Donald Trump sape le pouvoir des actionnairesRésultats trimestriels, vote en assemblée générale, contrôles du gendarme boursier: au nom de l'efficacité, Washington mine le pouvoir des investisseurs au profit des entreprises cotées et de leurs dirigeants. Au risque de saper l'un des fondements de Wall Street.
-
La Fondation danoise pour la Recherche a choisi un gérant high yieldDanmarks Grundforskningsfond recherchait une gestion active avec des critères ESG et climat.
-
Les investisseurs étrangers soutiennent les actifs américains en se couvrant sur le dollarCes couvertures expliquent un paradoxe apparent depuis la forte baisse des marchés déclenchée par les tarifs douaniers de Donald Trump en avril : les actions américaines ont effectué un retour en force sans déclencher de remontée du dollar, dont la remise en question reste une tendance de fond.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Editorial
Une France de non-grévistesN’en déplaise aux syndicats et à la gauche, la journée « noire » du 18 septembre et son million de manifestants annoncé était plus près de l’échec que du triomphe
-
A Paris, dans le cortège intersyndical, le slogan « taxer les riches » a écrasé tous les autresL'intersyndicale, qui avait appelé à défiler dans la rue pour la première fois depuis 2023 et la contestation contre la réforme des retraites, a réuni moins de manifestants qu'espéré
-
La Bourse de Paris en hausse après la baisse des taux de la Fed, l’euro en repli et le secteur technologique dynamiséParis - La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,87% jeudi, à l’issue d’une séance alimentée par la première baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) de l’année et la perspective de nouvelles baisses à venir d’ici la fin 2025. L’indice vedette CAC 40 a gagné 67,63 points et s’est établi à 7.854,61 points à la clôture. La veille, il avait terminé en recul de 0,40%. Comme anticipé par le marché, la Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé les taux directeurs de 0,25% à l’issue de sa réunion de politique monétaire mercredi, les ramenant dans une fourchette désormais comprise entre 4,00% et 4,25%. La Fed poursuit un mandat à double mission: ramener l’inflation américaine à un objectif cible de 2%, bien qu’elle soit remontée en août à 3,1% (hors prix volatils de l’alimentation et de l'énergie), tout en veillant à la santé du marché de l’emploi. «La Fed justifie sa baisse des taux en raison de la nette détérioration du marché du travail aux Etats-Unis, bien que l’inflation ne soit pas totalement rentrée dans les rangs», commente Bertrand Lamielle, directeur général de Portzamparc Gestion, qui appartient à BNP Paribas. Selon la médiane des prévisions de la Fed, ses membres anticipent deux autres baisses de taux (d’un quart de point chacune) en 2025, ce qui impliquerait une nouvelle détente à chacune des réunions programmées d’ici la fin de l’année. Du côté des changes, l’euro perdait 0,33% par rapport à la monnaie unique européenne, à 1,1774 dollar pour un euro vers 18H30, heure de Paris. En comparaison, la paire euro-dollar flirtait avec la parité au tout début de l’année. «On est déjà à 14% de change défavorable depuis le début de l’année: si on a acheté une valeur qui valait 100 dollars avant et 114 aujourd’hui, l’investisseur américain a gagné 14 dollars et l’européen zéro. Dans ce sens-là ce n’est pas une tendance que l’on voit souvent, et pas non plus avec cette ampleur», explique Bertrand Lamielle. «Cela bénéficie aux petites et moyennes capitalisations, moins concernées par les problèmes de droits de douane américains. Après trente ans de globalisation, on se recentre sur soi-même», poursuit le directeur général de Portzamparc. L’indice «CAC Mid & Small», qui regroupe les petites et moyennes valorisation boursières cotées en France, affiche par exemple une progression de 10,11% depuis le 1er janvier, là où son grand frère, le CAC 40, est en hausse de 6,42%. Sur le marché de la dette, les taux d’emprunts européens se sont tendus jeudi. Le rendement de l’emprunt français à dix ans s’est établi à 3,54% contre 3,48% la veille. Son équivalent allemand est à 2,72%, après 2,67% mercredi et l’italien à 3,52%, contre 3,46% précédemment. Les semi-conducteurs soutenus par Intel A la cote américaine, le fabricant de semi-conducteurs et de microprocesseurs Intel s’envolait de près de 30% vers 18H30, heure de Paris, après l’annonce d’une prise de participation de son rival Nvidia (+3,37%) à son capital pour une valeur de 5 milliards de dollars. A la cote européenne, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont été entraînées à la hausse et à Paris, STMicroelectronics a bondi de 4,63% à 23,33 euros et Soitec de 10,37% à 33,22 euros. «Il y a une résurgence du secteur technologique après un été morose, mais pour ces valeurs françaises, il s’agit davantage d’un effet de rattrapage», nuance toutefois Bertrand Lamielle. Depuis le 1er janvier, STMicroelectronics n’affiche pas de gains (-0,35%) et le titre Soitec est en chute de près de 60%. Euronext CAC40 © Agence France-Presse