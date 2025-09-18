Quand Donald Trump sape le pouvoir des actionnaires
Si Donald Trump se met à louer les vertus du capitalisme à la chinoise, les investisseurs peuvent tiquer. Le locataire de la Maison-Blanche s’en est pris cette semaine à l’obligation faite aux sociétés cotées outre-Atlantique de publier des résultats trimestriels. A force de devoir rendre des comptes tous les trois mois, l’œil rivé sur leur cours de Bourse et leur objectif de résultat, les grands patrons en oublieraient la vision stratégique à 50 ans ou 100 ans qui prévaut à Pékin. Le Nasdaq a été le premier à saluer l’auguste proposition, remportant le concours de flagornerie que déclenche désormais chaque message présidentiel.
Ce coup de canif à la transparence des entreprises, vertu cardinale des marchés boursiers, s’inscrit dans une offensive globale de la nouvelle administration Trump. En l’espace de quelques jours, la Securities and Exchange Commission a envoyé plusieurs signaux amicaux en direction des pensionnaires de Wall Street. Son nouveau chef, Paul Atkins, a promis que le superviseur se montrera beaucoup plus coulant avec les émetteurs suspectés de simples manquements aux règles du jeu, à rebours des méthodes musclées de son prédécesseur. La SEC a aussi autorisé Exxon à refondre son système de vote en assemblée générale : cela permettrait à la major pétrolière, contestée tous les ans par des fonds activistes verts, de rallier automatiquement à sa cause ses petits porteurs. Une autre réforme, passée sous les radars, pourrait autoriser des sociétés en litige avec un actionnaire à forcer un arbitrage privé, en s’évitant ainsi la mauvaise publicité d’une procédure judiciaire.
Chacune de ces mesures est défendable isolément. L’argument du court-termisme des marchés et de la surcharge réglementaire est d’autant plus séduisant que la cote se dépeuple. Ajoutons qu’en Europe et à Londres, en dépit de la suppression de l’obligation de publication trimestrielle, l’immense majorité des grandes capitalisations continuent à communiquer leurs résultats au même rythme. Mais pris ensemble, et émanant d’un président qui compte à son passif une ribambelle de faillites et de soupçons de délits d’initiés, ces changements suivent une logique implacable. Miner un contre-pouvoir, celui des actionnaires, pour le seul profit des entreprises et de leurs dirigeants. Cacher les chiffres qui fâchent ou les manipuler. Dupliquer dans l’économie le fonctionnement autocratique du clan Maga. Gênant, alors que le respect de la rule of law et la bonne gouvernance constituent l’un des piliers du capitalisme américain.
Et pourtant, à l’heure où Trump renverse toutes les valeurs sans autre écho qu’une résignation coupable, il n’est même pas certain qu’une moindre transparence entraîne un coût du capital plus élevé. Les Big Techs sont plébiscitées depuis des années malgré leur goût immodéré pour les actions à deux vitesses, les packages géants de rémunération et les penchants démiurgiques de leurs dirigeants. Peut-être faudra-t-il d’autres scandales Enron ou Worldcom pour que les investisseurs résistent à l’appauvrissement programmé de leurs droits.
A lire aussi: L’AMF rappelle qu’un avertissement sur résultats doit être lancé dès que possible
Plus d'articles du même thème
-
Les investisseurs étrangers soutiennent les actifs américains en se couvrant sur le dollarCes couvertures expliquent un paradoxe apparent depuis la forte baisse des marchés déclenchée par les tarifs douaniers de Donald Trump en avril : les actions américaines ont effectué un retour en force sans déclencher de remontée du dollar, dont la remise en question reste une tendance de fond.
-
La Fed abaisse ses taux pour enrayer la dégradation de l'emploi américainLa banque centrale américaine a ramené la fourchette haute de son taux directeur à 4,25%. Seul Stephen Miran, récemment nommé par Donald Trump, était partisan d'une baisse plus marquée.
-
Wall Street apprécie les baisses de taux hors récessionLors des derniers assouplissements de la politique monétaire de la Fed, les actions américaines ont bondi de 50% après le début du cycle baissier.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
-
«Une provocation ambulante»: Mélenchon s'en prend à Retailleau, qu'il traite d'homme «odieux»Marseille - Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a qualifié jeudi le ministre démissionnaire de l’Intérieur Bruno Retailleau (LR) de «provocation ambulante», d’homme «odieux», en marge de la manifestation à Marseille où il a été député. «Toute action violente ne sert qu’une seule et unique personne, monsieur Retailleau, qui a besoin de la violence, qui a besoin des poubelles qui brûlent, qui a besoin de tout ça pour affirmer son rôle de sauveur de je ne sais quoi. En réalité, cet homme est une provocation ambulante», a-t-il déclaré à la presse, entouré des députés LFI de Marseille Manuel Bompard et Sébastien Delogu. «Cet homme est odieux, il représente une forme de notre pays rassie, rabougrie, haineuse, méfiante contre tout et tout le monde, et qui donne continuellement le sentiment de détester la vie», a-t-il ajouté. Pour lui, «le président de la République ferait bien de le ramener à la raison». S’agissant d’Emmanuel Macron, il l’a accusé : «le président, c’est lui le chaos, et tout ce qu’il y a eu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne», appelant à nouveau à un «départ du président de la République». © Agence France-Presse
-
«Une remise en ordre profonde de nos finances publiques»: Eric Ciotti propose un contre-budget de 120 milliards d’économies à LecornuParis - Le patron de l’Union des droites pour la République (UDR) Eric Ciotti, allié du RN, propose au Premier ministre Sébastien Lecornu un contre-budget qui prévoit 120 milliards d'économies à réaliser sur l’immigration, la politique sociale ou encore la contribution de la France au budget de l’UE. Ce contre-budget «vise à réaliser 120 milliards d’euros d’économies structurelles, non par une hausse des impôts mais par une remise en ordre profonde de nos finances publiques», écrit le député des Alpes-Maritimes dans un courrier adressé au chef du gouvernement dont l’AFP a obtenu une copie, avant leur rencontre prévue jeudi à midi à Matignon dans le cadre des entretiens menés par Sébastien Lecornu. Eric Ciotti, qui ne cache pas sa sympathie pour le président ultralibéral argentin Javier Milei élu en promettant de couper dans la dépense publique à la tronçonneuse, propose d’effectuer ainsi des économies près de trois fois supérieures à celle de 44 milliards prévues dans le budget de l’ex-Premier ministre François Bayrou, que l’Assemblée a fait tomber le 8 septembre. Pour y parvenir, il veut «mettre fin aux abus liés à l’immigration», transformer l’aide médicale d’Etat (AME) «en dispositif d’urgence strictement limité», réduire la contribution française au budget européen et l’aide au développement, «réformer en profondeur nos politiques sociales» ou encore moderniser l’assurance chômage et la formation professionnelle. Eric Ciotti, qui se présente aux municipales à Nice en mars, fixe des «lignes rouges claires et non négociables» pour le budget, citant notamment son exigence qu’il n’y ait aucune augmentation des prélèvements obligatoires, ni désindexation des retraites ou diminution de la prise en charge des soins et des médicaments. © Agence France-Presse
-
Tribune libre
Transparence salariale : l'Europe face au défi de ses valeurs – par Marie BounyAu moment même où Washington abandonne les politiques d'égalité, le dilemme européen est clair : construire une société plus juste sans fragiliser sa compétitivité économique