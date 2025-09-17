Stéphane Cadieu : «Il faut aborder les marchés avec humilité»
Issu d’une famille d’agriculteurs, Stéphane Cadieu aurait pu consacrer sa vie à la terre. Mais la découverte de la finance l’oriente vers d’autres horizons.
Après une école de commerce et un stage à New York où il découvre la finance de marché, il rejoint IRP Auto, à Paris, pour se former à l’analyse financière des entreprises. Cette première expérience lui ouvre les portes de Rothschild & Co où il devient gérant. En 2001, Stéphane Cadieu intègre Suravenir à Brest et découvre un nouvel univers, marquant un véritable tournant professionnel et personnel.
Par la suite, toujours au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, il rejoint Federal Finance Gestion, où il travaille treize ans. Puis, il prend la direction des marchés financiers du groupe bancaire brestois, une parenthèse enrichissante en dehors de la gestion d’actifs. Fin 2023, une nouvelle étape s’ouvre lorsqu’il est sollicité pour prendre la tête des activités de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Arkéa.
Stéphane Cadieu souligne l’importance de l’humain dans son parcours, il parle de son évolution en tant que dirigeant et de l’équilibre qu’il a trouvé en Bretagne.
Podcast réalisé par Laurence Marchal, journaliste à L’Agefi.
Retrouvez tous nos podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à Haute Fréquence sur Spotify ou Deezer.
A lire aussi: Violaine de Serrant : «Il faut favoriser l’emploi des plus de 50 ans»
Plus d'articles du même thème
-
L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’eurosLa Commission des sanctions reproche des manquements à leurs obligations professionnelles, notamment en matière de process d’investissement et de désinvestissement, de documentation commerciale et de lutte contre le blanchiment.
-
Nicolas Namias assure que le projet de fusion des gestions d’actifs de BPCE et Generali se poursuitLors d’une conférence de presse, le président du directoire de BPCE et président du conseil d’administration de Natixis, a indiqué «attendre la stabilisation de la chaîne actionnariale de Generali». Il a souligné que le projet respectait les souverainetés nationales.
-
La société de gestion Eternam écope d’une lourde amendeLa commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers reproche à la société de gestion des manquements lors de la commercialisation de fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérés et la gestion de club deals.
Sujets d'actualitéTous les sujets
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
- Armani pourrait se vendre à un groupe français
Contenu de nos partenaires
-
SLH lance sa Collection Wellbeing : 15 adresses pour se régénérer dans le monde entierEn août dernier, Small Luxury Hotels of the World (SLH) a inauguré sa Collection Wellbeing, regroupant 15 hôtels autour du globe qui réinventent la notion de bien-être. Forêts apaisantes, baignades en pleine nature, spas innovants et design inspirant : chaque adresse est pensée comme un sanctuaire pour ralentir, respirer et repartir plus fort. Chaque séjour favorise ainsi les 3 piliers du bien-être : repos, reconnexion et résilience.
-
Tribune libre
L'urgence d'une politique industrielle européenne du numérique - par Maya NoëlÀ l’heure où la France traverse une instabilité politique inédite et où l’Europe s’interroge sur son avenir, il est urgent de poser une question : voulons-nous encore être une puissance technologique ou acceptons-nous de rester dépendants des autres ?
-
Gaza : l'armée israélienne ouvre un nouvel axe d’évacuation alors que l’offensive s’intensifieGaza - L’armée israélienne a annoncé mercredi l’ouverture, temporaire, d’un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gaza-ville vers le sud, au lendemain du lancement d’une offensive militaire majeure destinée à anéantir le Hamas dans cette zone. «Pour faciliter le déplacement vers le sud, une voie de passage temporaire est ouverte via la rue Salaheddine», a annoncé l’armée dans un message de son porte-parole arabophone, le colonel Avichay Adraee sur les réseaux sociaux. L’armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gaza-ville, avait jusque-là conseillé aux habitants de fuir par la route côtière vers ce qu’elle a défini elle-même comme une zone humanitaire plus au sud, englobant notamment une partie de la région d’Al-Mawasi. La route Salaheddine coupe la bande de Gaza en son milieu du nord au sud parallèlement à la côte méditerranéenne. L’itinéraire d'évacuation «sera ouvert pendant 48 heures seulement», à partir de mercredi midi (09h00 GMT), a néanmoins prévenu le colonel Adraee. L’ONU estimait fin août à environ un million d’habitants le nombre de Palestiniens dans Gaza-ville et ses environs. Ces derniers jours, des journalistes de l’AFP ont observé un nouvel exode de Gaza-ville vers le sud, mais l’armée israélienne estime encore mercredi matin que seules «plus de 350.000" personnes ont fui vers le sud. Des dizaines de Palestiniens interrogés dans la ville de Gaza par l’AFP depuis plusieurs semaines ne cessent de répéter qu’il n’y «a aucun endroit sûr» où aller dans la bande de Gaza et qu’ils préfèrent encore mourir sur place plutôt que d'être déplacés une énième fois. L’armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une offensive terrestre majeure à Gaza-ville visant à expugner le Hamas d’un de ses derniers grands bastions dans la bande de Gaza, territoire dévasté par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël. «Défaite définitive» L’offensive sur Gaza-ville, annoncée depuis la mi-août et pour laquelle l’armée israélienne a rappelé des dizaines de milliers de réservistes, est largement condamnée à l'étranger. Israël semble «déterminé à aller jusqu’au bout», a jugé mardi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, déplorant une situation «moralement, politiquement et légalement intolérable» à Gaza. De nombreux pays, mais aussi une part importante de la société israélienne, accusent le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de fuite en avant, surtout après l’attaque israélienne du 9 septembre ayant visé une réunion de dirigeants du Hamas à Doha, alors que les Etats-Unis tentaient de pousser à un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Israël a annoncé l’extension de ses opérations militaires à Gaza-ville juste après le départ du secrétaire d’Etat américain Marco Rubio, qui a promis lors d’une visite à Jérusalem le «soutien indéfectible» de Washington à son allié israélien pour éliminer le Hamas. «Notre objectif est d’intensifier les frappes contre le Hamas jusqu'à sa défaite définitive», a affirmé mardi le chef d'état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir. L’attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont encore retenues à Gaza, dont 25 ont été déclarées mortes par l’armée israélienne. Depuis lors, plus de 54.864 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par la campagne militaire israélienne de représailles, selon le ministère de la Santé de Gaza placé sous l’autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués mais indique que plus de la moitié des morts sont des femmes ou des mineurs. La guerre a entraîné une catastrophe humanitaire majeure pour les quelque 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza. L’ONU a déclaré la famine dans certaines zones du territoire en août, et mis en garde contre une extension géographique du phénomène d’ici à la fin du mois de septembre, ce qu’Israël qualifie de «mensonges». l'équipe de l’AFP dans la bande de Gaza © Agence France-Presse