Dominique Lefebvre opte pour un départ anticipé de la présidence du Crédit Agricole
Président de la banque cotée et de la FNCA, le « Parlement » des caisses régionales, cette figure de rassemblement du groupe fait le choix de quitter l’ensemble de ses mandats d’ici à fin 2025. Crédit Agricole SA doit présenter dans les prochains mois son nouveau plan stratégique.
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
18 septembre 2025 à 6:00 PM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Quand Donald Trump sape le pouvoir des actionnairesRésultats trimestriels, vote en assemblée générale, contrôles du gendarme boursier: au nom de l'efficacité, Washington mine le pouvoir des investisseurs au profit des entreprises cotées et de leurs dirigeants. Au risque de saper l'un des fondements de Wall Street.
-
La banque digitale de Santander se lance dans les cryptomonnaiesLes clients allemands d’Openbank peuvent désormais acheter, vendre ou détenir des bitcoins, des éthers, des litecoins, des polygons et des cardanos. L’Espagne est le prochain pays sur la liste.
-
Defacto lève 16 millions d’euros et ouvre son infrastructure aux banquesLa fintech vient de franchir la barre du milliard d’euros prêté aux entreprises et propose désormais aux banques et aux factors d’utiliser son infrastructure technologique.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgés
- BNP Paribas confirme ses objectifs 2025 et dévoile des ambitions pour 2028
- Fitch abaisse la note de la France
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Renault déroule son "Carwalk" sur les ChampsAprès trois ans de travaux, Renault signe son grand retour au 53 av. des Champs-Élysées. Un lieu hybride et pop à l'architecture spectaculaire ouvre au public, sur les traces d'un patrimoine automobile mythique depuis 1910.
-
La Bourse de New York en hausse après la baisse des taux de la FedWashington - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la baisse des taux d’intérêt d’un quart de point de la Réserve fédérale (Fed) la veille, le secteur technologique se montrant particulièrement dynamique. Dans les premiers échanges, l’indice Nasdaq gagnait de 0,84%, l’indice élargi S&P 500 prenait 0,37% et le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,01%). Nasdaq © Agence France-Presse
-
Picasso: un portrait inédit de Dora Maar dévoilé à Paris et bientôt aux enchèresParis - Un portrait «exceptionnel» de Dora Maar portant un chapeau à fleurs coloré, peint par Pablo Picasso en 1943 en pleine Occupation et inconnu du public, a été dévoilé jeudi à Paris à l’Hôtel Drouot. Intitulé «Buste de femme au chapeau à fleurs», ce tableau d’une taille de 80x60 centimètres, peint à l’huile, représente la photographe, égérie des surréalistes, qui fut la compagne de Picasso pendant une dizaine d’années. Il est «estimé autour de huit millions d’euros, une estimation basse, raisonnable, qui peut s’envoler», a expliqué Christophe Lucien, commissaire-priseur chargé de sa vente fixée au 24 octobre par sa maison de vente aux enchères. Signé par Picasso et daté du 11 juillet 1943, le tableau a été acquis en août 1944 par un grand collectionneur français, grand-père des actuels ayants droit qui souhaitent le vendre dans le cadre d’une succession, a-t-il précisé. «Inconnu du public et jamais exposé hormis dans l’atelier de Picasso pour quelques amis, il n’a jamais été vernis ni restauré, est juste encadré de minces baguettes et dans son jus», a précisé Agnès Sevestre-Barbé, spécialiste de Picasso, présente lors du dévoilement de l’oeuvre. Il est «assez exceptionnel et marque un jalon dans l’histoire de l’art et dans celle de Picasso», a estimé M. Lucien. D’inspiration "à la fois naturaliste et cubiste», selon lui, la toile montre Dora Maar en proie à la tristesse mais au visage empreint de douceur, contrairement à d’autres portraits où le maître espagnol l’a représentée avec une expression où la violence et les émotions semblent exacerbées. Elle porte un chapeau à fleurs aux couleurs plutôt vives (rouge, jaune, vert, violet) avec un buste plus sombre, au moment où Picasso la délaisse pour une plus jeune femme, Françoise Gilot. «Les coloris joyeux sont surprenants, on est en 1943, une année difficile avec des oeuvres plutôt sombres dans cette période», dit à l’AFP Olivier Picasso, petit-fils du peintre, en voyant une photo de l’oeuvre qu’il n’a pas encore découverte physiquement. «Très rare» «Une peinture et en plus un portrait de Dora Maar c’est rare. Qu’il soit vendu en France c’est même vraiment très rare comme sur le marché en général d’ailleurs», ajoute-t-il. Plusieurs portraits de Dora Maar ont surtout été vendus aux Etats-Unis par les grandes maisons de vente anglo-saxonnes, rappelle-t-il. En 2006, «Dora Maar au chat» avait été vendu 95 millions de dollars à New York, après «Femme assise dans un jardin» (1938) acquise en 1999 également à New York pour 49 millions de dollars. Authentifié par l’administration Picasso, le portrait dévoilé jeudi n'était connu des spécialistes et passionnés de Picasso qu’en noir et blanc et à travers le catalogue raisonné de ses œuvres (inventaire officiel) le mentionnant, selon Drouot. Des photos de Brassaï, ami de Picasso, prises dans l’atelier du peintre (rue des Grands-Augustins) attestent également de la présence du tableau, installé au sol près de la célèbre " femme au rocking-chair et d’un lapin (momifié), accroché au mur, récupéré par Picasso dans la cour carrée du Louvre», selon M. Lucien. Dora Maar, de son vrai nom Henriette Théodora Markovic (1907-1997), est surtout réputée comme photographe et s’est fait connaître notamment à travers ses innombrables portraits de Picasso. Picasso a réalisé plusieurs portraits d’elle en «Femme qui pleure», sa «nature profonde», prétendra-t-il. Elle lui inspirera aussi un ensemble de toiles sur le thème des «Femmes assises». Dora Maar réalisera de son côté un reportage photographique sur le chef d’oeuvre de Picasso «Guernica» en cours de création en 1937 dans son atelier des Grands-Augustins, aujourd’hui au musée de la Reine Sofia à Madrid. Sandra BIFFOT-LACUT © Agence France-Presse