Pourquoi investir aujourd’hui dans les actions européennes sous-évaluées  ?

Pourquoi les titres value européens sont-ils attractifs ?

Les actions européennes sont en pleine renaissance depuis le début de l’année. Après avoir été éclipsée pendant des années, le regain d’intérêt dont bénéficie cette classe d’actifs constitue un changement radical qui s’explique en partie par la perte de confiance à l’égard des actifs américains et par la prise en compte du niveau attractif des valorisations en Europe. Pour les investisseurs « value », en particulier, des opportunités potentielles peuvent être trouvées sur l’ensemble du marché européen. Nous pensons que c’est le moment opportun pour redécouvrir les valeurs européennes.

Quels sont les avantages du M&G (Lux) European Strategic Value Fund ?

Le fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund, noté 5 étoiles par Morningstar*, est un fonds dédié aux actions européennes, géré activement et qui investit dans des sociétés européennes sous-évaluées, présentant des fondamentaux solides et capables de se redresser au fil du temps.

Le fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund présente plusieurs atouts distinctifs. Il repose sur un processus d’investissement éprouvé, structuré en trois étapes, et repose sur une approche différenciée visant à réduire la volatilité. Le fonds se distingue également par son positionnement contrariant vis-à-vis des marchés, une caractéristique inédite dans son univers d’investissement, avec un biais résolument à long terme. Enfin, il bénéficie d’une expertise établie puisque la stratégie est pilotée par le même gérant depuis sa création, lequel possède plus de vingt années d’expérience acquises lors de différents cycles de marché et de périodes de crise. L’encours de gestion du fonds s'élevait à 4,1 milliards d’euros fin juillet 2025.

*Notation Morning star, au 31/07/2025. La notation est attribuée à la part C (capi.) en euro du fonds. Copyright © Morning star 2025 Europe Ltd. Tous droits réservés. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.morningstar.com/company/morningstar-ratings-faq.

Graphique 1 : Performance du M&G (Lux) European Strategic Value Fund, au 31 juillet 2025

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de manière à mesurer la performance du fonds. Il s’agit d’un indice « Net Return » (« performance nette ») qui inclut les dividendes après déduction des impôts retenus à la source. L’indice a été choisi comme indice de référence du fonds car il reflète le mieux le champ d’action de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite en rien la construction du portefeuille du fonds. Le fonds est activement géré. Les gérants ont toute liberté pour choisir les investissements à acheter, à conserver et à vendre au sein du portefeuille. Les positions du fonds peuvent considérablement différer des constituants de l’indice de référence. Avant le 20 septembre 2018, les performances du fonds étaient celles de la part C de capitalisation en euro du European Strategic Value Fund, un OPCVM de droit britannique (OEIC) qui a été absorbé par ce fonds le 7 décembre 2018. Les taux d’imposition et les frais peuvent différer. Du 1er janvier 2012 au 19 septembre 2018, l’indice de référence était l’indice MSCI Europe, qui indiquait la performance brute de frais. Depuis le 20 septembre 2018, l’indice de référence est l’indice MSCI Europe Net Return.

Source : Morningstar, Inc et M&G, au 31 juillet 2025. Les performances sont calculées sur la base de la variation de la valeur liquidative en tenant compte du réinvestissement des dividendes. Les performances de l’indice de référence sont exprimées en euro.

Graphique 2 : M&G (Lux) European Strategic Value Fund, depuis son lancement

Source : M&G, Factset, 31 juillet 2025, performance des investissements, brute de frais. Les performances du fonds antérieures au 20 septembre 2018 sont celles de l’OEIC équivalent de droit britannique qui a été absorbé par ce fonds le 7 décembre 2018. Les taux d’imposition et les frais peuvent différer. -

L’indice MSCI Europe Value est utilisé à des fins de comparaison car il s’agit de l’indice Value le plus couramment utilisé.

L’indice de référence utilisé jusqu’au 31 décembre 2011 était l’indice FTSE World Europe. Entre le 1er janvier 2012 et le 19 septembre 2018, l’indice de référence était l’indice MSCI Europe, indiquant une performance brute. Depuis le 20 septembre 2018, l’indice de référence est l’indice MSCI Europe Net Return. Comme la devise de base de l’OEIC, la livre sterling, est convertie en euros, la conversion des devises peut fausser les performances de l’OEIC. *1 février 2008.

Quels sont les facteurs de soutien des marchés européens ?

Des tendances macroéconomiques marquées pourraient entraîner une augmentation des multiples de valorisation des actions européennes, notamment (1) l’issue des négociations sur les droits de douane, (2) l’absence d’une récession mondiale, (3) la résolution du conflit en Ukraine, et (4) une accélération soutenue de la croissance économique allemande jusqu’en 2026 et au-delà. Les actions européennes pourraient par ailleurs bénéficier de leurs valorisations attractives et d’une décote significative par rapport aux États-Unis.

Malgré les progrès intermittents vers la paix en Ukraine, le pays reste une priorité stratégique pour l’administration Trump. Une résolution du conflit entraînerait probablement un regain de confiance des investisseurs en Europe et permettrait de lever les principaux obstacles géopolitiques qui freinent les flux de capitaux internationaux vers la région. L’environnement macroéconomique reste néanmoins volatil.

Quelles sont les perspectives des marchés européens ?

Notre objectif est de construire un portefeuille diversifié d’actions sous-évaluées, capable de résister aux périodes d’incertitude. Malgré les gains enregistrés au premier semestre, nous sommes persuadés que les titres value européens conservent des valorisations attractives et la valorisation globale du portefeuille nous semble raisonnable. Malgré les risques qui la menacent, l’Europe semble aujourd’hui offrir des opportunités intéressantes aux investisseurs value. Les marchés européens ont démarré l’année en force, mais compte tenu de la décote prononcée par rapport aux États-Unis et du potentiel d’amélioration des fondamentaux, leurs perspectives demeurent positives.

Politique d’investissement

Le fonds vise à générer une performance totale (la combinaison de l’appréciation du capital et des revenus) supérieure à celle des actions européennes sur toute période de cinq années consécutives, tout en appliquant des critères ESG. Au moins 80 % des actifs du Fonds sont investis dans des actions et des titres assimilables de sociétés de tous les secteurs et de toute taille, domiciliées ou menant l’essentiel de leur activité en Europe. Le Fonds investit dans des titres qui répondent aux critères ESG, en appliquant une approche d’exclusion et un biais ESG positif, comme décrit dans l’annexe précontractuelle. La période de détention recommandée du fonds est de 5 ans.

Richard Halle est Gérant du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund -

Principaux risques liés au fonds

· La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.

· Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.

· Le fonds pourrait perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il fait affaire ne souhaite pas ou devient incapable de rembourser les sommes dues au fonds.

· Les informations relatives aux critères ESG provenant de fournisseurs externes de données peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles. Il existe un risque que le gestionnaire d’investissement évalue de manière incorrecte un titre ou un émetteur, conduisant à une inclusion ou à une exclusion inappropriée d’un titre dans le portefeuille du fonds.

· L’investissement dans ce fonds signifie l’acquisition de parts ou d’actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné tel que un immeuble ou les actions d’une société, dans la mesure où il s’agit uniquement des actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.

Ce document est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait pas s’appuyer sur les informations qu’il contient. Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés (DIC), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers du Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais ou en français auprès du Gérant : M&G Luxembourg S.A. ; ou auprès de sa succursale en France, 8 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°499 832 400, ou auprès de l’agent centralisateur français du Fonds : RBC Investors Services Bank France ou https://www.mandg.com/investments/professional-investor/fr-fr. Avant toute souscription, vous devez lire le Document d’Informations Clés et le Prospectus, qui contient les risques d’investissement associés à ces fonds. M&G Luxembourg S.A. est habilité à résilier des accords de commercialisation en vertu du processus de notification prévu dans la Nouvelle directive sur la distribution transfrontalière de fonds d’investissement. Les informations relatives à la gestion des réclamations ainsi que un résumé des droits des investisseurs peuvent être obtenus en français auprès de : www.mandg.com/investments/professional-investor/fr-fr/complaints-dealing-process. Ce document financier promotionnel est publié par M&G Luxembourg S.A. Siège social : 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

