Livre blanc : La gestion du cycle de vie des fonds, réponse aux enjeux opérationnels de la production documentaire

Le secteur de l’Asset Management traverse une transformation majeure. Les volumes de données explosent, les exigences réglementaires se renforcent, et la confiance des investisseurs dépend plus que jamais de la transparence et de la fiabilité de l’information. Dans ce contexte, une évidence s’impose : la gestion du cycle de vie des fonds (Fund Lifecycle Management) devient essentielle.

Une nouvelle ère s’ouvre pour l’Asset Management

Dassault Systèmes, pionnier du Product Lifecycle Management, a profondément transformé les industries en inventant la gestion du cycle de vie des produits et des services. Aujourd’hui, cette même approche ouvre un nouveau champ d’innovation pour l’Asset Management : une gestion globale et cohérente du cycle de vie des fonds, alliant efficacité, traçabilité et résilience.

Chaque reporting mobilise des centaines de points de données, trop souvent dispersés entre référentiels et équipes. Cette fragmentation accroît les risques opérationnels et de non-conformité. Industrialiser ces processus n’est plus un choix mais un impératif stratégique de gouvernance : unifier les sources, automatiser la traçabilité et assurer une cohérence irréprochable des informations transmises aux auditeurs, régulateurs, investisseurs et partenaires.

L’IA comme accélérateur d’efficience et de fiabilité

L’IA est devenue un puissant levier d’optimisation : des modèles conçus pour les enjeux spécifiques des fonds renforcent la fiabilité et l’efficacité de la gestion du cycle de vie. En automatisant l’extraction des données et l’alimentation d’un référentiel unique, devenant alors la « Single source of truth », les rapports réglementaires sont générés automatiquement, sans friction.

À la clé, des gains de productivité majeurs sur l’ensemble de la chaîne, de l’ingestion des données jusqu’à la conformité.

Un besoin de « Single source of truth »

Ériger un référentiel unique, véritable « Single source of truth », est déterminant pour maîtriser le cycle de vie des fonds et garantir la cohérence, la qualité et la souveraineté des données. La clé consiste à organiser dès la création du fonds la collecte, la standardisation et la centralisation de l’information dans ce socle commun.

En parallèle, le recours à des solutions de cloud souverain apporte aux investisseurs des garanties essentielles de sécurité et de contrôle, particulièrement attendues par ceux qui redoutent l’exposition de leurs données lorsqu’elles sont hébergées chez des prestataires américains, y compris en Europe. Ces choix fondamentaux de gouvernance et de gestion des risques répondent à des exigences croissantes de souveraineté, de confidentialité et de résilience opérationnelle.

Dans ce livre blanc, nous avons réuni les témoignages de professionnels expérimentés, et souvent précurseurs, qui partagent leurs constats et leurs initiatives concrètes. Nous tenons à les remercier vivement pour la qualité de leurs analyses et leur contribution à l’émergence de modèles d’organisation plus clairs et structurants.

