Finary finalise sa série B
La fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine lève 25 millions d’euros avec de nouveaux entrants comme l’américain Paypal Ventures et les britanniques Localglobe et Hedosophia aux côtés des historiques. L’objectif est d’atteindre 5 milliards d’euros d’encours d’ici trois ans.
