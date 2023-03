Muzinich & Co nomme un directeur général en Asie Pacifique

Muzinich & Co vient de promouvoir Andrew Tan, directeur de la dette privée en Asie Pacifique depuis 2020, en tant que directeur général de l’Asie Pacifique. Il continuera d’exercer ses responsabilités actuelles en tant que gérant principal et membre du comité d’investissement pour la stratégie de dette privée.

Andrew Tan travaille chez Muzinich & Co à son poste actuel depuis 2020. Avant de rejoindre la société de gestion américaine, il a été directeur pour les prêts internationaux et les situations spéciales en Asie Pacifique chez HSBC entre 2016 et 2020. Il a également été directeur exécutif chargé du trading obligataire high yield chez Nomura entre 2008 et 2016. Il a occupé le poste d’associé senior chez Merrill Lynch chargé des investissements principaux et du financement structuré.

Muzinich & Co gérait 37,4 milliards de dollars d’encours au 31 janvier 2023.