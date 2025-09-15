Le marché du management de transition continue à souffrir et évolue
Après le ralentissement du second semestre 2024, le volume d’affaires du secteur a baissé de 4% à 169 millions d’euros. Les missions de transformation se multiplient tandis que les demandes de management relais reculent.
