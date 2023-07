Kereis signe une nouvelle opération de croissance externe

Kereis déploie son activité et se lance dans la distribution et la gestion en prévoyance collective. Le groupe de sociétés de courtage spécialisé en assurance de personnes a annoncé acquérir Cerap, une société de courtage connue pour ses solutions en protection sociale collective. C’est la deuxième opération enregistrée par Kereis depuis le début du mois de juin, après l’acquisition du groupe belge RGF.

«Cette nouvelle acquisition nous permettra d’acquérir de nouvelles compétences en distribution et en gestion de prévoyance collective, ce qui nous permettra de couvrir plus largement les besoins de nos clients dans le domaine de la prévoyance (…)», souligne Frank Roullier, directeur général de Kereis.



Une proximité avec les sociétés d’intérim

En 2022, Cerap a réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros. La société conseille environ 2.500 entreprises françaises et représentent 300.000 bénéficiaires en prévoyance et santé collectives. Elle a notamment développé une expertise auprès des compagnies d’intérim et assure désormais environ 15% du marché de l’Hexagone.

La société de courtage rachetée par Kereis ne compte pas se séparer de l’équipe de direction. Gérée jusqu’à ce jour par Stéphanie et Bernard Voiseux, ils continueront à assurer la direction de l’entreprise après avoir rejoint le groupe Kereis.