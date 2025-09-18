L’AGEFI Actifs - septembre 2025
Profession : Economiste. Nom : Zucman. Et une idée : taxer à 2 % le patrimoine des ultras riches. Il n’en fallait pas plus pour déclencher en France des débats sans fin, sur l’intérêt de cette proposition. L’Actifs a joué le jeu et tendu son micro a un spécialiste émérite, Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes. Et il semble que la taxation en question pourrait avoir du plomb dans l’aile. Pour le reste, dans ce numéro qui inondera la Convention Patrimonia, la gestion thématique est aussi en haut de l’affiche après les difficultés rencontrées par certains fonds de ce type l’an dernier. Dans un autre genre, le PEA est également passé au crible, qui pourrait bénéficier d’un coup de pouce de l’Europe…
Dominique Lefebvre opte pour un départ anticipé de la présidence du Crédit AgricolePrésident de la banque cotée et de la FNCA, le « Parlement » des caisses régionales, cette figure de rassemblement du groupe fait le choix de quitter l’ensemble de ses mandats d’ici à fin 2025. Crédit Agricole SA doit présenter dans les prochains mois son nouveau plan stratégique.
Veolia place 850 millions d'euros de dette hybrideCette opération «vient finir de refinancer les souches hybrides qui ont des dates de call en 2026", a déclaré Emmanuelle Menning, directrice générale adjointe de Veolia en charge des finances et des achats.
L’Insead complète sa palette de formation en financeL’école annonce la création d’un Master en Finance devant accueillir dans deux ans les étudiants à Fontainebleau, Abou Dabi et Singapour afin de former "la prochaine génération de directeurs financiers".
BlackRock lance le premier ETF adossé à la méthodologie MSCI World sur la neutralité géographique et sectorielle
Premier fonds listé à commercialiser cette méthodologie MSCI World, l'ETF iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight Ucits vise, selon la société de gestion, un meilleur accès aux entreprises potentiellement sous-évaluées.
