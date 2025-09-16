  
Asset Management
Fabien Madar va diriger le développement de Sycomore AM

Fabien Madar va diriger le développement de Sycomore AM

La société a aussi recruté Jean-Philippe Abougit.
L'Agefi
