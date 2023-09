UAF Life Patrimoine lance une nouvelle offre à destination des nouveaux CGP

Crédit Agricole Assurances choie les conseillers de gestion de patrimoine (CGP). Sa filiale UAF LIFE Patrimoine a lancé ce lundi 25 septembre, «Welcome Pack by UAF Life Patrimoine», une offre qui propose un accompagnement personnalisé à ses partenaires récemment installés. Le service, qui sera disponible au 1ᵉʳ octobre prochain, s’adressera aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans, signataires d’une convention de partenariat avec la plateforme.

L’offre est articulée autour de trois briques : d’abord, la proximité relationnelle avec les équipes, avec des journées d’intégration pour échanger et nouer des contacts entre pairs et avec l’ensemble des équipes UAF. Un accompagnement personnalisé centré sur leur métier – via un parcours complet de formations, notamment règlementaires, et un suivi spécifique lors des premières affaires est également proposé. Enfin, le service a pour objectif de promouvoir la simplicité dans la collaboration avec UAF Life Patrimoine – grâce à un espace extranet dédié pour simplifier l’appropriation des offres et des processus.