Signature d’un accord de coopération entre les notariats français et mongole

La présidente du Conseil supérieur du notariat, Me Sophie Sabot-Barcet et Me Byayanjargal Chadraabal, président de la chambre des notaires de Mongolie ont signé le mardi 26 septembre 2023 un nouveau partenariat de coopération, en présence de Ulambayar Nyamkhuu, Ambassadeur de Mongolie en France. Cet accord porte sur une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

Les principaux domaines abordés dans ce nouvel accord de coopération réciproque comprennent l’échange d’informations et l’apport d’expertise sur la réglementation et les bonnes pratiques régissant le cadre de la fonction notariale (communication interne et externe, responsabilité des notaires, caisse de garantie, …); la formation des acteurs juridiques, en particulier les notaires, l’échange d’informations et de solutions dans le domaine du numérique (utilité de la mise en place d’un minutier central, …); ainsi que l'échange d’informations et d’expérience juridique notamment dans le domaine foncier et la médiation.