Pierre Gil nommé à la tête de HSBC REIM

HSBC Asset Management a annoncé ce lundi 3 juillet 2023 la nomination de Pierre Gil à la présidence du directoire d’HSBC Real Estate Investment Management (REIM), en succession de Dominique Paulhac, qui prend sa retraite.

Pierre Gil supervisera les activités de gestion immobilière pour compte de tiers, qui demeurent sous la responsabilité de la directrice générale Patricia Dupont-Liévens. Il aura également pour mission de développer l’offre et les relations avec les investisseurs et les partenariats commerciaux.

Agé de 54 ans, Pierre Gil a commencé par l’inspection générale de la Société Générale. Il a ensuite rejoint Lyxor Asset Management en tant que directeur de la stratégie. Il devient en 2012 directeur général de Lyxor UK et Responsable du développement international pour Lyxor. De 2017 à 2021, il est directeur du développement et de l’investissement responsable de Keys REIM, avant de se mettre à son compte pour accompagner les sociétés de gestion dans leur stratégie marketing et ISR.